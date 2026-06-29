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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να κρατείται ως βασικός ύποπτος. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, στο προσκήνιο βρέθηκε η μαρτυρία της συντρόφου του 26χρονου Ολύμπιου, η οποία περιγράφει όσα της είχε εκμυστηρευτεί τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η γυναίκα, που έφτασε από το εξωτερικό στην Ελλάδα και μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέρθηκε σε τηλεφωνήματα και συζητήσεις όπου ο νεαρός φέρεται να εξέφραζε έντονη ανησυχία για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Όπως περιγράφει, εκείνος είχε επιστρέψει προσωρινά στην Ελλάδα και της είχε πει ότι η μητέρα του είχε αλλάξει μετά από μια ιατρική επέμβαση, εμφανίζοντας περίεργη συμπεριφορά και ψυχολογικές μεταπτώσεις.

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Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υπήρχαν συχνές εντάσεις στο τηλέφωνο μεταξύ μητέρας και γιου, με εκείνον να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση και να αναζητά βοήθεια από ειδικούς. Αναφέρει ακόμη ότι είχε γίνει προσπάθεια επικοινωνίας με ψυχολόγο και στη συνέχεια με ψυχίατρο, καθώς η οικογένεια φαινόταν να αναζητά καθοδήγηση για τη συμπεριφορά της γυναίκας.

Παράλληλα, η σύντροφος του 26χρονου περιγράφει ένα συνεχές αίσθημα πίεσης που βίωνε εκείνος, τόσο λόγω οικογενειακών ζητημάτων όσο και οικονομικών δυσκολιών. Κάνει λόγο για χρέη που είχαν δημιουργηθεί και για έντονο άγχος που τον απασχολούσε, ενώ αναφέρεται και σε νυχτερινές συνομιλίες, λίγο πριν από το μοιραίο βράδυ, όπου ο ίδιος φαινόταν εξαντλημένος και προβληματισμένος.

Στην κατάθεσή της περιλαμβάνει επίσης περιγραφές για τη συμπεριφορά της μητέρας, όπως την παρουσία κατανάλωσης αλκοόλ, νυχτερινές μετακινήσεις μέσα στο σπίτι και στιγμές που, σύμφωνα με τον 26χρονο, τον κρατούσαν ξύπνιο και του προκαλούσαν έντονη ανησυχία. Όλα αυτά, όπως αναφέρει, είχαν οδηγήσει σε αυξανόμενη ένταση στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας, γίνεται αναφορά σε τηλεφώνημα όπου η μητέρα φέρεται να μιλούσε για οικονομικά προβλήματα και αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με χρέη, γεγονός που είχε προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση στον γιο της. Η σύντροφος του 26χρονου περιγράφει ότι εκείνος είχε σοκαριστεί από όσα άκουσε και προσπαθούσε να καταλάβει τι πραγματικά συνέβαινε.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ στο μικροσκόπιο παραμένουν τόσο οι καταθέσεις όσο και τα ψηφιακά ευρήματα από το σπίτι, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας εξακολουθεί να θεωρείται από την αστυνομία το βασικό πρόσωπο ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκλειστεί άλλα σενάρια καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα περίπλοκη.