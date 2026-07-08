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Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου στο σπίτι τους στο Αίγιο, καθώς οι Αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να βρουν επαρκή στοιχεία που «δένουν» την ενοχή του 65χρονου Ιταλού, ενώ την ίδια ώρα ανατρέπονται τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως για το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο έχει συλληφθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο και εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή.

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Μάλιστα, ο 65χρονος ήταν αυτός που υποστήριζε από την πρώτη στιγμή ότι η 54χρονη πυροβόλησε τον γιο της με φλόμπερ και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, αυτοτραυματιζόμενη με μαχαίρι.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό είχε απορριφθεί καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έκανε λόγο για πολλαπλές μαχαιριές, μία εξ αυτών στην πλάτη.

Νεότερα δεδομένα ανατρέπουν τη μαχαιριά στην πλάτη, καθώς στις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται το τραύμα στην πλάτη της 54χρονης.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος , ελέγχεται και η αρχική ιατροδικαστική έκθεση. Ο ιατροδικαστής της Πάτρας που είχε αναφέρει τραύμα στην πλάτη της γυναίκας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εξετάζεται αν η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν πλήρης.