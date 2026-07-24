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Στο όπλο ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό της γυναίκας και ενός ακόμη αγνώστου προσώπου, ενώ στο μαχαίρι δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του προφυλακισμένου συντρόφου της.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να θανάτωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε, καθώς ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε μετά τον θάνατό του.

Η απουσία ιχνών πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου δεν αποκλείει τη συμμετοχή του, καθώς τα στοιχεία αυτά μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει ανοιχτή αναμένοντας πρόσθετες εκθέσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

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Νέα δεδομένα προσθέτει στην έρευνα για τους θανάτους μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου ο εντοπισμός καταλοίπων πυροβολισμού στα χέρια της 54χρονης.

Το εργαστηριακό εύρημα εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς από μόνο του να αποδεικνύει ότι η γυναίκα πυροβόλησε τον 26χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα pelop.gr, στο όπλο εντοπίστηκε γενετικό υλικό τόσο της ίδιας όσο και ενός ακόμη προσώπου, ενώ στο μαχαίρι δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού συντρόφου της.

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Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε όπλο και μαχαίρι



Σαράντα πέντε ημέρες μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών, τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων βρίσκονται στο κέντρο της έρευνας.

Στο μαχαίρι με το οποίο φέρεται να τραυματίστηκαν τα δύο θύματα δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου. Στο πυροβόλο όπλο βρέθηκε DNA της 54χρονης και γενετικό υλικό ενός ακόμη, μέχρι στιγμής μη ταυτοποιημένου, προσώπου.

Κατάλοιπα πυροβολισμού δεν βρέθηκαν στα χέρια του Ιταλού. Η απουσία τους, ωστόσο, δεν θεωρείται από μόνη της απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησε το όπλο, καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, τέτοια ίχνη μπορούν να απομακρυνθούν με καλό πλύσιμο και τρίψιμο των χεριών.

Ο 65χρονος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος.

Τι σημαίνει η πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης

Ο εντοπισμός καταλοίπων στα χέρια της γυναίκας αποτελεί σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν αρκεί για να καθορίσει ποιος πυροβόλησε τον 26χρονο.

Το εύρημα μπορεί να συνδέεται με χρήση ή επαφή με το όπλο, χωρίς να διευκρινίζει πότε και κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό. Δεν αποκλείεται η 54χρονη να είχε πιάσει ή χρησιμοποιήσει το όπλο για διαφορετικό λόγο είτε την ημέρα των θανάτων είτε νωρίτερα.

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Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε μετά τον θάνατο

Επιπλέον στοιχείο προκύπτει από τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου.

Οι μαχαιριές που έφερε φέρονται να ήταν προθανάτιες. Αντίθετα, ο πυροβολισμός στο κεφάλι εκτιμάται ότι έγινε αφού είχε ήδη καταλήξει.

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Η χρονική ακολουθία των τραυμάτων εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα από τα δύο όπλα, τις καταθέσεις και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Τι συνέβη το πρωί της 9ης Ιουνίου

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε ότι δύο άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε σπίτι στον Λόγγο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύματα από μαχαίρι και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

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Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη. Η καθυστέρηση μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τον έθεσαν στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς αναμένονται επιπλέον εκθέσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και τους ιατροδικαστές.

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