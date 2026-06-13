Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε βαρύ κλίμα έγινε στον Λόγγο Αιγιαλείας η εξόδιος ακολουθία για την Μαρία και τον Ολύμπιο, τη μητέρα και το γιο που δολοφονήθηκαν βάναυσα την περασμένη Τρίτη στο σπίτι τους.

Στον ναό του Αγίου Δημητρίου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού ήρθαν να αφήσουν ένα λουλούδι και να συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία τη Μαρία και τον Ολύμπιο που τόσο άδικα και άγρια έχασαν τη ζωή τους.

Advertisement

Advertisement

«Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.

«Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω». «Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη το μετανιώσει» είπε συντετριμμένος.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο Ιταλός

Στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με μαύρο τζιπ της αστυνομίας προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί για το διπλό φονικό.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό φονικό, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το έγκλημα.

Για την υπόθεση μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα την απολογία του κατηγορούμενου. Η αστυνομία στη συγκεκριμένη υπόθεση κινήθηκε με κάποια δεδομένα, δεδομένα που κατάφερε να συγκεντρώσει το πρώτο 24ωρο της έρευνας», είπε αρχικά.

Advertisement

Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τα εργαστηριακά δεδομένα, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Οπότε περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα στο σπίτι, καθώς είναι δύσκολο, αφού δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη».

Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο Ιταλός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 65χρονος Ιταλός κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να επαναλάβει τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας, επιμένοντας ότι τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Η απολογία του θα πραγματοποιηθεί μέσω απολογητικού υπομνήματος.

Advertisement

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς για το διπλό φονικό.