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Νέα δεδομένα περιπλέκουν την έρευνα για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, καθώς το μαχαίρι που θεωρείται πιθανό όπλο του εγκλήματος βρέθηκε χωρίς αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων στην εγκληματολογική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, στο μαχαίρι της δολοφονίας δεν υπήρχε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα ενώ ένα ματωμένο δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε σε laptop εντός του σπιτιού ανήκε στην 54χρονη γυναίκα.

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Στο σπίτι της οικογένειας, εκεί όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη και ο γιος της, οδήγησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, παρουσία δικαστικοί λειτουργού, οι αστυνομικοί τον 65χρονο από την Ιταλία, ο οποίος φέρεται να τους δολοφόνησε.

Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την όποια εμπλοκή του στο διπλό έγκλημα, υποστήριξε ότι κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο και ότι δεν άκουσε το παραμικρό. Φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ασθενής και κοιμόταν βαριά, αλλά ο δικαστικός λειτουργός ήθελε ιδίοις όμμασι να έχει άποψη για τη διαρρύθμιση του σπιτιού, αλλά και την απόσταση μεταξύ του δωματίου, όπου υποστηρίζει ο κατηγορούμενος ότι ήταν, και εκείνου όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Ο γιος εντοπίστηκε επάνω στο κρεβάτι. Είχε ένα «τυφλό» τραύμα στον αριστερό κρόταφο από το όπλο τύπου Flobert, και επτά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα.

Η μητέρα του εντοπίστηκε στο πάτωμα. Είχε περισσότερα από είκοσι τραύματα σε θώρακα και κοιλιακή χώρα, αμυντικά τραύματα στους πήχεις, αλλά και ένα στον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα επάνω στο μαχαίρι του εγκλήματος, αλλά οι αστυνομικοί βρήκαν ένα με αίμα, το οποίο ανήκει στην 54χρονη, επάνω σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο κατηγορούμενος ήδη έχει λάβει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αλλά θεωρείται πολύ πιθανό οι συνήγοροί του να ζητήσουν και νέα προθεσμία, καθώς ακόμα δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία όλες οι εξετάσεις, όπως τα αποτελέσματα για ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η 54χρονη γυναίκα, που διατηρούσε επί χρόνια σχέση με τον 65χρονο Ιταλό, φέρεται να δέχθηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και τον θώρακα, ενώ έφερε και αμυντικά τραύματα στο χέρι και στον λαιμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκε μπρούμυτα μέσα σε λίμνη αίματος στο σημείο όπου κατέληξε, ενώ ο 26χρονος γιος της βρέθηκε νεκρός σε πλάγια θέση, φέροντας τραύμα από βολίδα φλόμπερ πίσω από τον δεξί κρόταφο.

Αρχικά στον 65χρονο είχε ασκηθεί δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων αλλά μετά από σωρεία αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά την ανάκρισή του στην Ασφάλεια, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία. Από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ούτε έλειπαν χρήματα ή τιμαλφή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κοιμόταν και εντόπισε τις σορούς το πρωί ενώ ειδοποίησε έναν φίλο του και στη συνέχεια την ΕΛΑΣ.

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Οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, αναζητώντας κρίσιμες απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.