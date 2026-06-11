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Νέες αποκαλύψεις από την έρευνα για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου έρχονται στο φως, καθώς τα ευρήματα των αρχών καταγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης σε βάρος της 54χρονης γυναίκας και του γιου της, ενώ ο 65χρονος σύντροφός της παραμένει αντιμέτωπος με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 54χρονη έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο γιος της δέχθηκε έξι μαχαιριές. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο νεαρός έφερε τραύμα από πυροβολισμό, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Ο 65χρονος, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, έχει πλέον συλληφθεί και κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Αρχικά στον 65χρονο είχε ασκηθεί δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων αλλά μετά από σωρεία αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά την ανάκρισή του στην Ασφάλεια, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία. Από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ούτε έλειπαν χρήματα ή τιμαλφή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κοιμόταν και εντόπισε τις σορούς το πρωί ενώ ειδοποίησε έναν φίλο του και στη συνέχεια την ΕΛΑΣ.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή. Η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, υποστήριξε ότι η δικογραφία παρουσιάζει σοβαρά κενά, επισημαίνοντας την απουσία της ιατροδικαστικής έκθεσης, εξετάσεων για ίχνη πυρίτιδας, αποτελεσμάτων DNA και στοιχείων από δακτυλικά αποτυπώματα. Παρά τις αρνήσεις του κατηγορουμένου, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δικαιολογούν την άσκηση δίωξης για διπλή ανθρωποκτονία.

Τα στοιχεία εναντίον του κατηγορούμενου

Μια σειρά από ευρήματα που προέκυψαν κατά την αστυνομική έρευνα φαίνεται να οδήγησαν τις αρχές στην άσκηση δίωξης σε βάρος του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι δεν υπήρξε παρουσία τρίτου προσώπου στον χώρο την ώρα του εγκλήματος. Παράλληλα, στην αυλή βρέθηκε φρεσκοπλυμένο εσώρουχο με ίχνη που φέρονται να παραπέμπουν σε αίμα, ενώ κατά την εξέταση του 65χρονου διαπιστώθηκε έντονη οσμή οινοπνεύματος. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε οινόπνευμα για να καθαρίσει τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματός του.

Στα στοιχεία που αξιολογούνται περιλαμβάνονται ακόμη οι αντιφατικές εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς, αμυχές που εντοπίστηκαν στα χέρια του, καθώς και βιολογικό υλικό άγνωστης προέλευσης που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Οι αρχές εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονη συμπλοκή πριν από τη δολοφονία των δύο θυμάτων, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.