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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.

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Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή (12/6). Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε από τη δικαιοσύνη για την υπεράσπισή του. Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος υποστήριξε ότι η δικογραφία που σχημάτισε η ΕΛΑΣ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και κενά.

Σύμφωνα με την ίδια, από τη δικογραφία απουσιάζει η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ δεν περιλαμβάνονται αποτελέσματα εξετάσεων για τυχόν ίχνη πυρίτιδας. Παράλληλα, όπως επισήμανε, δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα από αναλύσεις DNA ούτε στοιχεία που να αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 65χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή λόγω ενός μαχαιριού και ενός αεροβόλου.

Παρότι από την πρώτη στιγμή ο ίδιος αρνείται τα πάντα, μια σειρά στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έδειχναν προς την αντίθετη κατεύθυνση και για αυτό μετά από επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα του ασκηθεί δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία.

Τα στοιχεία που έδειξαν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Συγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.

Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος. Αρχικά θεώρησαν πως ο άντρας ίσως έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

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Επιπλέον είναι και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέταση. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή ο 65χρονος είπε ότι στις 11.30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.

Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.

Πηγή: tempo24.news

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