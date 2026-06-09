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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στις αστυνομικές αρχές καθώς μάνα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους, στην περιοχή Λόγγος του δήμου Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μάνα και γιος βρέθηκαν μέσα σε μία «λίμνη αίματος» και φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

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protionline.gr

Οι αστυνομικές αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο πλαίσιο έρευνας ανακρίνεται ένας 65χρονος Ιταλός ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι ο γιος της 54χρονης προέρχεται από προηγούμενο γάμο, ενώ το μαχαίρι δεν εντοπίστηκε στο σπίτι της οικογένειας. Ο σύντροφος της 54χρονης με τον οποίο έμεναν μαζί υποστηρίζει ότι ο ίδιος τους εντόπισε νεκρούς και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και να αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να ρίξει «φως» στην υπόθεση.

«Κοιμόμουν και τους βρήκα νεκρούς» – Στην Γερμανία ζούσε ο 26χρονος γιος

Ο 65χρονος Ιταλός που ερευνάται ως ύποπτος για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της υποστηρίζει σύμφωνα με το patrapress.gr ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε αντίκρισε σε κατάσταση σοκ τις δύο σορούς.

Αμέσως ειδοποίησε τους γείτονες λέγοντας ότι τους εντόπισε νεκρούς στο σπίτι που διέμεναν και ακολούθως ενημερώθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής και όπως διαπιστώθηκε ο θάνατος μάνας και γιου φαίνεται πως επήλθε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Ο 26χρονος γιος επέστρεψε μόλις πριν από δύο ημέρες στο Αίγιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στην Γερμανία για να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

(Με πληροφορίες από tempo24.gr)