Έξι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γνωριμία που άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή της Δέσποινας Βανδή. Η σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη αποκαλύφθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά και από τότε οι δυο τους ζουν κυριολεκτικά σαν παντρεμένοι, στηρίζοντας πάντα ο ένας τον άλλον (και) στα επαγγελματικά τους βήματα.
Το βράδυ της Τετάρτης, η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, που σε έναν μήνα συμπληρώνει τα 57 της χρόνια συνόδευσε τον 48χρονο ηθοποιό στην απονομή των βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Ίρις).
Η Δέσποινα Βανδή κέρδισε τις εντυπώσεις με το sleek χτένισμά της σε πιο κοντό μήκος, έχοντας επιλέξει μία μάξι δημιουργία Victoria Beckham- αρκετοί μπορεί να θυμούνται ότι τα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, τα εγχώρια αλλά και τα ξένα Μέσα την αποκαλούσαν μάλιστα συχνά «Ελληνίδα Μπέκαμ».
Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν υποψήφιος για το βραβείο Ίρις Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Νικητής αναδείχτηκε τελικά ο Χρήστος Πασσαλής για την ερμηνεία του στο φιλμ Beachcomber.
Δέσποινα Βανδή: Μαραθώνιος συζητήσεων για το νέο επαγγελματικό της βήμα
Πολύ προσεκτικά φαίνεται πως μελετάει τα επόμενά της επαγγελματικά βήματα η Δέσποινα Βανδή. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια, έχοντας σημειώσει ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχημένων εμφανίσεων στην πρωτεύουσα τις τελευταίες πέντε σεζόν, έχει δεχτεί δελεαστικές προτάσεις από τρεις επιχειρηματίες, αν και προτεραιότητα φαίνεται πως εξακολουθεί να έχει η πρόταση συνεργασίας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX.
Η ίδια, σε συνεννόηση με τους στενούς της συνεργάτες, αναμένεται να πάρει τις οριστικές της αποφάσεις μέσα στις επόμενες μέρες.