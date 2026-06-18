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Έξι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γνωριμία που άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή της Δέσποινας Βανδή. Η σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη αποκαλύφθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά και από τότε οι δυο τους ζουν κυριολεκτικά σαν παντρεμένοι, στηρίζοντας πάντα ο ένας τον άλλον (και) στα επαγγελματικά τους βήματα.

Το βράδυ της Τετάρτης, η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, που σε έναν μήνα συμπληρώνει τα 57 της χρόνια συνόδευσε τον 48χρονο ηθοποιό στην απονομή των βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Ίρις).

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Η Δέσποινα Βανδή σε matchy matchy στυλ με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή κέρδισε τις εντυπώσεις με το sleek χτένισμά της σε πιο κοντό μήκος, έχοντας επιλέξει μία μάξι δημιουργία Victoria Beckham- αρκετοί μπορεί να θυμούνται ότι τα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, τα εγχώρια αλλά και τα ξένα Μέσα την αποκαλούσαν μάλιστα συχνά «Ελληνίδα Μπέκαμ».

Το ζεύγος Βανδή- Μπισμπίκη με τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο και τη σύντροφό του, Σμαράγδα Αδαμοπούλου. Οι δυο άντρες είχαν συνεργαστεί στην επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν υποψήφιος για το βραβείο Ίρις Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Νικητής αναδείχτηκε τελικά ο Χρήστος Πασσαλής για την ερμηνεία του στο φιλμ Beachcomber.

O Βασίλης Μπισμπίκης ξεχώρισε τη χρονιά που πέρασε με την ερμηνεία του στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη

Δέσποινα Βανδή: Μαραθώνιος συζητήσεων για το νέο επαγγελματικό της βήμα

Πολύ προσεκτικά φαίνεται πως μελετάει τα επόμενά της επαγγελματικά βήματα η Δέσποινα Βανδή. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια, έχοντας σημειώσει ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχημένων εμφανίσεων στην πρωτεύουσα τις τελευταίες πέντε σεζόν, έχει δεχτεί δελεαστικές προτάσεις από τρεις επιχειρηματίες, αν και προτεραιότητα φαίνεται πως εξακολουθεί να έχει η πρόταση συνεργασίας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX.

Η ίδια, σε συνεννόηση με τους στενούς της συνεργάτες, αναμένεται να πάρει τις οριστικές της αποφάσεις μέσα στις επόμενες μέρες.