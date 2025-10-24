Στην πρεμιέρα της παράστασης του Βασίλη Μπισμπίκη «Άνθρωποι και ποντίκια» στον τεχνοχώρο Cartel έδωσε το παρών η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Πέμπτης. Η 56χρονη Ελληνίδα σταρ απόλαυσε στη σκηνή τον εδώ και πέντε, περίπου, χρόνια σύντροφό της, ο οποίος συμπληρώνει τα 48 του χρόνια την επόμενη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου (την ίδια μέρα έχει γενέθλια και η παλιά φίλη της τραγουδίστριας, Ελένη Μενεγάκη).

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η ενδυματολογική επιλογή που έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης: Μαύρο t-shirt, μαύρη μακριά φούστα και μαύρα αρβυλάκια.

Advertisement

Advertisement

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν δίστασαν να χαρίσουν τρυφερά στιγμιότυπα στους φωτογράφους, δείχνοντας έτσι πόσο συνεχίζει να στηρίζει ο ένας τον άλλον παρά τα κακοπροαίρετα σχόλια που έχουν δεχτεί και οι δύο τον τελευταίο καιρό από τηλεοπτικούς παρουσιαστές και χρήστες των social media.

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε μίνι φλοράλ φόρεμα της διάσημης πολωνής σχεδιάστριας Magda Butrym από προηγούμενή της συλλογή αξίας 1995 ευρώ.

Η Σάσα Σταμάτη δίπλα στη Δέσποινα Βανδή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε ρόλο σκηνοθέτη, πρωταγωνιστή και συμπαραγωγού

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, ανεβαίνει ξανά με τους παλιούς και νέους συντελεστές, στον νέο χώρο της Ομάδας Cartel, στο εργοστάσιο “Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκης” στο Αιγάλεω.Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» είναι μια ιστορία διαψευσμένων ονείρων, επιβίωσης και συντροφικότητας. Οι ήρωες του είναι άνθρωποι καθημερινοί, εργάτες που παλεύουν για ένα μεροκάματο και κυνηγούν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Η γλώσσα είναι ωμή, οι χαρακτήρες σκληροί, η σκηνοθεσία τολμηρή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τον Γιώργο Βάλαρη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζει να προτείνει μια νέα, τολμηρή σκηνοθετική προσέγγιση που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με επιφανειακά μέσα, αλλά να φέρνει το κοινό αντιμέτωπο με την αλήθεια της εποχής μας, μετατρέποντας κάθε παράσταση σε μια βιωματική εμπειρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ήδη sold out μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.