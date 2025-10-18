Στη Θεσσαλονίκη τραγουδά εδώ και καιρό Δέσποινα Βανδή και το βράδυ της Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου, στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης και η κόρη της Μελίνα Νικολαϊδη.

Η παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στο κλαμπ που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή όπως είναι φυσικό κέντρισε τα βλέμματα όλων των θαμώνων μετά και την δικαστική περιπέτεια που είχε ο ηθοποιός με το τροχαίο που προκάλεσε.

Advertisement

Advertisement

Ο Βασίλης Μπισμπίκης όρθιος σε μια άκρη του μαγαζιού παρακολουθούσε την αγαπημένη του απολαμβάνοντας τα τραγούδια της.

Στο ίδιο μαγαζί ήταν και η Μελίνα Νικολαϊδη, η οποία ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτική με τις επιτυχίες που ερμήνευσε η μητέρα της.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ξεσηκώνοντας το κοινό.