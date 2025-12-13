Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή δείχνουν πως η σχέση τους παραμένει δυνατή και γεμάτη συναίσθημα, παρά τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει. Το ζευγάρι φαίνεται πιο δεμένο από ποτέ, με την αγάπη του να εκφράζεται δημόσια χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και ο σύντροφός της, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να τη στηρίξει, όπως κάνει σταθερά σε κάθε σημαντική επαγγελματική της στιγμή.

Λίγο πριν μπει στον χώρο, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Πάω να τη θαυμάσω». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μεταξύ τους τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Το φιλί που έγινε viral

Την ώρα που η Δέσποινα Βανδή ερμήνευε το διαχρονικό τραγούδι «Το δικό σου αμάρτημα» του Στέλιου Καζαντζίδη, πλησίασε τον αγαπημένο της, ο οποίος βρισκόταν κοντά στην πίστα. Του τραγούδησε κοιτώντας τον στα μάτια, τον αγκάλιασε και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, μπροστά στο κοινό.

Τη στιγμή κατέγραψε σε βίντεο ο αστρολόγος Ανδρέας Αντάρης, ο οποίος τη μοιράστηκε αργότερα στο Instagram, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη Δέσποινα Βανδή, καθώς πρόσφατα την είχε αποκαλέσει «θεά», δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο σημαντική είναι στη ζωή του.