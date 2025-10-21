Δεν λέει, φυσικά, να κοπάσει ο σάλος που έχει ξεσπάσει με το βίντεο που ανακάλυψε συνεργάτιδα του Γώργου Λιάγκα με το περιπολικό που μετέφερε τον Αύγουστο της Δέσποινας Βανδή. Η -περίπου-ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, που δεν ξέρει τι να…. πρωτομαζέψει τον τελευταίο καιρό φυσικά δεν έσβησε τη φωτιά που έχει ανάψει από το πρωί και αφήνει εκτεθειμένη την Ελληνίδα σταρ. «Πώς μιλάς για “αποτροπή ατυχήματος” όταν απομακρύνεις μόνο τη διασημότητα και μένουν οι άλλοι πίσω να περιμένουν, έστω και αν επέβαιναν σε άλλο όχημα;» γράφουν οι χρήστες του διαδικτύου, όταν η ίδια η διασημότητα δεν έχει απαντήσει ακόμα.

Αντιδημοφιλής αλήθεια: Έχεις πάθει λάστιχο στην Εθνική καταμεσήμερο στους 40 βαθμούς. Σταματάει ένα περιπολικό και οι αστυνομικοί προσφέρονται να σε μεταφέρουν στον προορισμό. Μπαίνεις ή δεν μπαίνεις; Φυσικά και μπαίνεις. Αλλά δεν το βιντεοσκοπείς κιόλας.

Το ότι η αστυνομία πολλές φορές εξυπηρετεί και διευκολύνει VIP πρόσωπα είναι ένα γεγονός- και όχι μόνο στην Ελλάδα-, όπως έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση σχεδόν παντού- από τη δημόσια υπηρεσία μέχρι το αεροδρόμιο- και η δικαιολογία έχει να κάνει με την σωματική τους ασφάλεια (βέβαια στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουν να ποδοπατηθούν από τις ορδές των θαυμαστών, όπως η Ντούα Λίπα). Αυτό φυσικά δεν δικαιολογεί τις Αρχές σε καμία περίπτωση -και ας λένε ότι δεν παραβίασαν το πρωτόκολλο-, ας είμαστε όμως ειλικρινείς μεταξύ μας- και εμείς όχι δεν θα λέγαμε αν μας έκαναν τη ζωή πιο εύκολη.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά στη Δέσποινα Βανδή, βγήκε και η πρώην συζύγος του Βασίλη Μπισμπίκη να πει τη γνώμη της: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα και όχι την ανάγκη, το σύστημα μπάζει αέρα από παντού» έγραψε επιβεβαιώνοντας τις φήμες ότι οι σχέσεις των δύο γυναικών δεν είναι και οι καλύτερες παρά το γεγονός ότι η Δέσποινα έχει αγκαλιάσει πολύ τον γιο της Κωνσταντίνας Μπεκιάρη από τον πρώτο, κιόλας, καιρό της σχέσης της με τον Βασίλη.

Το λάθος σε αυτή την ιστορία που έγινε πρώτη είδηση δυόμισι μήνες μετά το γεγονός, είναι ότι κάποιος από την παρέα της θεώρησε χαριτωμένο να ανεβάσει το βίντεο ως reel – ούτε καν story!- στο Instagram και κανείς τους δεν σκέφτηκε ότι μια τέτοια εικόνα θα φαινόταν προκλητική ειδικά όταν ακόμα ηχεί στα αυτιά του κόσμου εκείνη η φράση «η αστυνομία δεν είναι ταξί». Ενός κοινού τόσο ζορισμένου από τη σκληρή καθημερινότητά του, που είναι έτοιμο να πετάξει στην πυρά όποιον στοχοποιήσει ο κάθε παρουσιαστής για να κάνει νούμερα και να πικάρει την εκπρόσωπο της αστυνομίας που δεν του σηκώνει το τηλέφωνο.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Δέσποινα Βανδή στη συνέντευξη τύπου για το Rising Star του ΑΝΤ1 τον Δεκέμβριο του 2016.

Χτύπημα κάτω από τη ζώνη στη Δέσποινα Βανδή;

Για το πρωινό ρεσιτάλ του Γιώργου, τι να πει φυσικά κανείς, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το ύφος παρουσίασης τον έχει κάνει να είναι μια κατηγορία από μόνος του, και μεγάλη μερίδα του κόσμου- όχι των Μέσων- δείχνει να τον επικροτεί. «Η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου» ξεκίνησε να λέει πριν παίξει το επίμαχο βίντεο- κάποιος ας του πει με τρόπο, ότι, αν όντως ήταν, τώρα πια δεν είναι, όσο και αν ο ίδιος λέει ότι το έκανε για να εκθέσει την Αστυνομία και όχι την καταξιωμένη αοιδό, η οποία βρισκόταν ήδη σε πολύ δύσκολη θέση μετά το ατύχημα που προκάλεσε ο σύντροφός της κοντά στο σπίτι της στη Φιλοθέη.

Τον Μάιο του 2015 ο Γιώργος Λιάγκας είχε συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή στο The Voice του ΑΝΤ1.

Αν όμως ο Γιώργος Λιάγκας πάθαινε λάστιχο στην ερημιά και του πρότεινε ένας αστυνομικός να τον μεταφέρει στο ξενοδοχείο του, πιστεύει κανείς ότι θα τους έλεγε, «όχι, αφήστε με εδώ να περιμένω στο λιοπύρι»; Εύκολο να πεις το όχι εκ των υστέρων…

Αυτή την περίοδο η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο Mona Λisa της συμπρωτεύουσας και στα τέλη του Νοέμβρη θα κάνει πρεμιέρα με τον Κωσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών».