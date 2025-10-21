Διευκρινίσεις για το περιστατικό μεταφοράς της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό στη Χαλκιδική, μετά τις έντονες αντιδράσεις που εύλογα έχουν προκύψει, επιχειρεί να δώσει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ η τραγουδίστρια «κινείτο σε μία λεωφόρο, που δεν έχει ΛΕΑ, έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και είχε κατεύθυνση προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της, γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της. Έκανε δεξιά, το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης».

Κατά τις ίδιες πηγές «διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και, για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί, ενώ μεριμνήσαμε και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο».

Οπως επισημαίνεται δεν υπάρχει καμία ΕΔΕ για το περιστατικό καθώς «οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος».