Η είδηση πως η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό στο ξενοδοχείο της αφού έμεινε από λάστιχο στο αυτοκίνητό της θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ασήμαντη λεπτομέρεια της καθημερινότητας.

Κανένα πρόβλημα, καμία τραγωδία. Κι όμως, η εικόνα αυτή ξύπνησε μνήμες από την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, της 28χρονης που δολοφονήθηκε λίγα μέτρα έξω από αστυνομικό τμήμα αφού ζήτησε συνοδεία για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Advertisement

Advertisement

Η Γρίβα άκουσε τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» – μια φράση που σήμερα μοιάζει να αποκτά ειρωνική διάσταση. Το περιπολικό για εκείνη δεν στάθηκε μέσο ασφάλειας. Για τη Βανδή, ένα περιπολικό μετατράπηκε σε άμεσο μέσο βοήθειας.

Η σύγκριση δεν αφορά προσωπικές ευθύνες. Αφορά το σύστημα, τη λειτουργία του κράτους, την ουσία της προστασίας των πολιτών. Όταν η φροντίδα και η ασφάλεια είναι επιλεκτικές, η κοινωνία δεν μπορεί να μιλά για ισότητα ή δικαιοσύνη. Κάθε φορά που μια γυναίκα σε κίνδυνο παραμένει αβοήθητη, η ειρωνεία γίνεται σκληρή πραγματικότητα: η προστασία δεν είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει μια χώρα δύο ταχυτήτων: μία για τους ορατούς, τους διάσημους, εκείνους που αναγνωρίζονται, και μία για τους ανώνυμους, τους αόρατους, που παραμένουν στατιστικές ή τίτλους στα δελτία συμβάντων. Η κοινωνία δικαιούται να εξεγείρεται όχι για την Βανδή, αλλά για την Κυριακή Γρίβα.

Η ισότητα απέναντι στον νόμο και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν χρειάζονται hashtags ή τηλεοπτικές δηλώσεις. Χρειάζονται συνέπεια και αξιοπιστία. Κάθε φορά που θα ηχεί σειρήνα, δεν θα ξέρουμε αν σημαίνει βοήθεια ή επίδειξη. Μέχρι να δούμε συνέπεια, κάθε περιπολικό που σταματά δεν θα αποτελεί απλώς ένα όχημα. Θα είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας — και της αξίας που δίνουμε στη ζωή του κάθε πολίτη.