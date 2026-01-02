Μία φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη ανέβασε η Δέσποινα Βανδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια έκανε έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε μέσα από στιγμιότυπα, τα οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της. Αυτό στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τα παιδιά της τραβήχτηκε στο Λονδίνο στην αποφοίτηση της κόρης της.

Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή. «Καλώς ήρθες 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.