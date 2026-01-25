Καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος στην Κύπρο ήταν η Δέσποινα Βανδή. Η 56χρονη Ελληνίδα σταρ μίλησε για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τις κριτικές που έχει δεχτεί για τις ενδυματολογικές της επιλογές στη σκηνή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα βρίσκεται στο φετινό J2US.

«Εμείς ακούμε τα εξ’ αμάξης, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που αλλάζει. Παλαιότερα ήταν ο κίτρινος τύπος, μετά έγιναν τα social τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό είναι κάτι με το οποίο μαθαίνεις να ζεις» εξομολογείται η Δέσποινα Βανδή.

«Θα ντυθώ όπως μου αρέσει εκείνη τη στιγμή. Φοβερά σεξιστικό αυτό το « πώς ντύνεται έτσι». Θα ντυθώ όπως γουστάρω και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Ζούμε στην εποχή της εικόνας. Δεν σε κάνει κυρία το βάλεις μία φούστα μέχρι το γόνατο».

Η Δέσποινα Βανδή με τον Νότη Σφακιανάκη το 2013.

Για την πολυσυζητημένη αποχώρησή της από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη: «Μόνο οικονομικά μου κόστισε Ήταν μια απόφαση που δεν μπορούσα να διαπραγματευτώ για κάνεναν λόγο. Καλείσαι κάποιες φορές να πάρεις θέση. Τον Νότη καλλιτεχνικά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει. Στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν.

Δέσποινα Βανδή: «Τα παιδιά θέλουν να είναι χαρούμενοι οι γονείς τους»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Στα 50 δεν είναι εύκολο να αφεθείς (σ.σ στον έρωτα). Φιλτράρεις πάρα πολλά πράγματα ιδίως όταν έχεις παιδιά. Είμαι ευγνώμων που ήρθε γιατί όλα έγιναν πολύ καλύτερα στη ζωή μου. Σίγουρα δεν είναι παρορμητισμός» παραδέχτηκε η Δέσποινα Βανδή. «Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά. Και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά. Οπότε, είπα να μου τη δώσω. Τα παιδιά, νομίζω αυτό που θέλουν επί της ουσίας είναι να είναι χαρούμενοι οι γονείς τους. Οι σχέσεις μας βασίζονταν και βασίζονται μέχρι σήμερα στην αλήθεια. Είχα μιλήσει ήδη στα παιδιά μου».

Δεν δίνω σημασία στα πράγματατα που ειπώνονται. Δίνω σημασία στη ζωή μου, στους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. (Ο δεύτερος γάμος) Δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί καθόλου. Τα παιδιά μας το έχουμε κάνει. Μια δεύτερη ευκαιρία ήθελα στη ζωή και ήρθε.

Για τη συνύπαρξη με την Άννα Βίσση στο J2US: «Ήταν αυτό που μου άρεσε τρομερά με την Άννα, γιατί δεν είχαμε ξανασυναντηθεί. Ήταν η χημεία που είχαμε και ότι όλο αυτό που είδατε εσείς, εμείς το βγάλαμε μέσα σε μισή ώρα. Όταν μου είπε στην αρχή ο Νίκος ότι θα έρθει η Άννα να τραγουδήσει, του είπα “ωραία να κάνουμε και κάπποιο ντουέτο μαζί. Το ήθελα πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη, κάτσαμε, μιλήσαμε, και βγήκαν σε μισή ώρα αυτά τα τραγούδια»