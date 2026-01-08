«Ανακριβείς» χαρακτηρίζει η ΕΛΑΣ τις αναφορές περί ολικής διακοπής κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω των μπλόκων των αγροτών, προσθέτοντας πως η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς.

Ακολουθεί η πλήρως ανακοίνωση:

Advertisement

Advertisement

«Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Ενδεικτικές ανακοινώσεις για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας:

08-01-2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

08-01-2026: Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας στο υπερσύνδεσμο»