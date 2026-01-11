Χωρίς συλλαλητήριο την ίδια μέρα θα μιλήσει την Τρίτη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η αντιπροσωπεία που στέλνουν οι αγρότες, με τα μπλόκα να χαλαρώνουν εν όψει της συνάντησης.

Η αντιπροσωπεία ορίστηκε μετά από πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια που κράτησε ώρες. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, οι αγρότες λένε πως θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους από την επόμενη ημέρα.

Αναλυτικότερα, με τον πρωθυπουργό θα συναντηθούν δύο επιτροπές: Μια 25μελης για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Από την Κυριακή και μετά θα καταλήξουν, έτσι, στα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας: «Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, αποφάσισε να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και να θέσει επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα και προβλήματα και δίκαια και επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε.Τα δίκαια αιτήματά μας να τα θέσουμε ξανά στον πρωθυπουργό, γιατί οι απαντήσεις της κυβέρνησης, οι εξαγγελίες και οι διευκρινιστικές εξαγγελίες της, την Τετάρτη κανένα δεν ικανοποιούν[…]Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμιά απόφαση, καμιάς επιτροπής και κανένα όνομα. Λοιπόν, θα πάμε και μετά θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα με μία σοβαρή διευκρίνιση, ότι αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στον αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη μεγάλη κινητοποίηση».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews