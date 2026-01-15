Χτες οι αγρότες αποφάσισαν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό όχι για το θεαθήναι αλλά για να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό πληθυσμό και συνακόλουθα όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Τώρα πλέον το μπαλάκι – κατά το κοινώς λεγόμενο – είναι στην πλευρά της κυβέρνησης και για να είμαστε ακριβείς στα χέρια του αρχηγού της. Οι συζητήσεις με τους «προθύμους» τελείωσαν, τώρα είναι η ώρα για ουσία και όχι επικοινωνία. Μετά από 40 μέρες φτιασιδωμένης άρνησης στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων από την κυβέρνηση, ήρθε η στιγμή για σταράτες κουβέντες, ανέκκλητες δεσμεύσεις και ειλικρινή συμφωνία. Οι υπεκφυγές και οι δηλώσεις του τύπου «τόσα δώσαμε» πρέπει επιτέλους να λάβουν οριστικό τέλος. Ούτε ο αγροτικός πληθυσμός ούτε η ελληνική οικονομία αντέχουν πλέον τα «άλλα λόγια ν´αγαπιόμαστε». Όταν μάλιστα αφρόνως ομονοήσαμε στην συμφωνία Mercosur που ευνοεί σκανδαλωδώς την Γερμανία η οποία μπορεί να εξάγει χωρίς δασμούς μηχανήματα και αυτοκίνητα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισάγει από εκεί αδασμολόγητα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα περισσότερα «μεταλλαγμένα», δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας στις αγροτικές οικονομίες των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και όχι μόνον. Εντός λοιπόν των αμέσως επόμενων ημερών θα μάθουμε εάν θα υπάρξει μια λυσιτελής συμφωνία. Εάν όχι, τότε φεύ, θα μάθουμε ποιός άνοιξε την πόρτα του φρενοκομείου…

Στο αγροτικό ζήτημα δεν χωράνε τσαμπουκάδες

