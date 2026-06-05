Το πρωτοποριακό φάρμακο της Revolution Medicine για τον καρκίνο του παγκρέατος αλλάζει ήδη ζωές - Ο «Steve» Wallace δείχνει ένα μπουκάλι daraxonrasib, το φάρμακο της Revolution Medicine για τον καρκίνο του παγκρέατος, στο σπίτι του στο The Woodlands του Τέξας, στις ΗΠΑ, στις 29 Μαΐου 2026. REUTERS/Danielle Villasana

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία δοκιμή που έγινε σε 500 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, οι οποίοι είχαν ήδη εμφανίσει αντοχή σε μία προηγούμενη χημειοθεραπεία, έρχεται να καταπλήξει γιατρούς και ερευνητές σε όλο τον κόσμο: Οι μισοί ασθενείς έλαβαν τη βέλτιστη ενδοφλέβια χημειοθεραπεία και οι υπόλοιποι μισοί ένα χάπι την ημέρα: το daraxonrasib.

Τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν «φωνάζουν» για ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα:

Advertisement

Advertisement

13,2 μήνες μέση επιβίωση: Οι ασθενείς που έλαβαν το daraxonrasib έζησαν σχεδόν το διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με τους 6,7 μήνες της ομάδας της χημειοθεραπείας.

Οι ασθενείς που έλαβαν το daraxonrasib έζησαν σχεδόν το διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με τους της ομάδας της χημειοθεραπείας. 60% μείωση του κινδύνου θανάτου: Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας που έχουν καταγραφεί ποτέ σε κλινική δοκιμή για τη συγκεκριμένη νόσο.

Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας που έχουν καταγραφεί ποτέ σε κλινική δοκιμή για τη συγκεκριμένη νόσο. 1 στους 3 ασθενείς (~33%): Εμφάνισε αντικειμενική συρρίκνωση του όγκου του, όπως αυτή καταγράφηκε στις αξονικές τομογραφίες.

Εμφάνισε αντικειμενική συρρίκνωση του όγκου του, όπως αυτή καταγράφηκε στις αξονικές τομογραφίες. 0 ανάγκη για προκαταρκτικό έλεγχο: Το φάρμακο λειτούργησε ανεξάρτητα από τον ακριβή υπότυπο της μετάλλαξης, καλύπτοντας το σύνολο των ασθενών.

Το φάρμακο λειτούργησε ανεξάρτητα από τον ακριβή υπότυπο της μετάλλαξης, καλύπτοντας το σύνολο των ασθενών. Σημαντική μείωση παρενεργειών: Η τοξικότητα της θεραπείας ήταν δραματικά χαμηλότερη και ηπιότερη συγκριτικά με την κλασική χημειοθεραπεία.

Παρά την συγκλονιστική αυτή πρόοδο, το daraxonrasib δεν αποτελεί οριστική θεραπεία. Ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος παραμένει εξαιρετικά επιθετικός, καθώς μόλις το 3% των ασθενών επιβιώνει στην πενταετία. Ωστόσο, η προσθήκη ποιοτικού χρόνου σε ασθενείς τελικού σταδίου αλλάζει ριζικά το τοπίο.

Το πρωτοποριακό φάρμακο της Revolution Medicine για τον καρκίνο του παγκρέατος αλλάζει ήδη ζωές – Ο Menta «Steve» Wallace και η σύζυγός του, Jo Linda Wallace, ποζάρουν για μια φωτογραφία στο σπίτι τους στο The Woodlands του Τέξας, στις ΗΠΑ, στις 29 Μαΐου 2026. Ο Menta Wallace λαμβάνει το daraxonrasib στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής, το οποίο είναι το φάρμακο της Revolution Medicine για τον καρκίνο του παγκρέατος. REUTERS/Danielle VillasanaTranslated with DeepL.com (free version)

Tα data και η «μοριακή κόλλα»

Σε πάνω από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος, η νόσος πυροδοτείται από ένα γενετικό σφάλμα στην πρωτεΐνη-διακόπτη RAS, η οποία μένει μόνιμα ανοιχτή (“ON”), δίνοντας εντολή για ασταμάτητο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Από τη δεκαετία του ’80, η επιστήμη αδυνατούσε να βρει φάρμακο να «κουμπώσει» πάνω της λόγω της εξαιρετικά λείας επιφάνειάς της.

Η Revolution Medicines παρέκαμψε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το daraxonrasib ως «μοριακή κόλλα»:

Το φάρμακο ενώνεται πρώτα με μια άλλη, βοηθητική πρωτεΐνη του κυττάρου. Το σύμπλεγμα που δημιουργείται αποκτά το κατάλληλο σχήμα ώστε να μπλοκάρει αποτελεσματικά την RAS. Στοχεύει ταυτόχρονα πολλαπλές παραλλαγές του σφάλματος RAS και όχι μόνο μία, εξηγώντας έτσι το υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών.

Παγκόσμιος αντίκτυπος

Τα αποτελέσματα προκάλεσαν ισχυρή συγκινησιακή φόρτιση στην ιατρική επιστημονική κοινότητα, με τη Δρ. Rachna Shroff (εκπρόσωπο της ASCO) να δηλώνει πως ξέσπασε σε κλάματα στην κλινική μόλις διάβασε τα δεδομένα, ενώ ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Brian Wolpin (Dana-Farber Cancer Institute του Harvard) τόνισε ότι αυτά τα στοιχεία ανατρέπουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη νόσο.

Ιούνιος & Οκτώβριος 2025: Ο αμερικανικός FDA είχε ήδη χαρακτηρίσει το σκεύασμα ως «καινοτόμα θεραπεία».

Ο αμερικανικός FDA είχε ήδη χαρακτηρίσει το σκεύασμα ως «καινοτόμα θεραπεία». Μάιος 2026: Εγκρίθηκε η διευρυμένη πρόσβαση (compassionate use) για ασθενείς εκτός κλινικών δοκιμών.

Εγκρίθηκε η διευρυμένη πρόσβαση (compassionate use) για ασθενείς εκτός κλινικών δοκιμών. Επόμενο στάδιο: Κατάθεση αιτήσεων για επίσημη έγκριση κυκλοφορίας παγκοσμίως, ενώ παράλληλα ξεκινούν δοκιμές για την αποτελεσματικότητά του στον καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος εμφανίζει παρόμοιες μεταλλάξεις στο γονίδιο RAS.

Πηγές: New England Journal of Medicine (2026), ASCO Annual Meeting 2026, Revolution Medicines, Dana-Farber Cancer Institute, Pancreatic Cancer Action Network