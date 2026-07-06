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Η μελέτη εντόπισε ένα κύμα πίεσης που κατευθύνεται στην πρόσθια περιοχή του εγκεφάλου, το οποίο εξαρτάται από τον τύπο και την κατασκευή της μπάλας.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός ασφαλέστερων τύπων μπάλας θα μπορούσε να μειώσει τη μεταφορά ενέργειας, προστατεύοντας τους ποδοσφαιριστές από μελλοντικούς κινδύνους υγείας.

Η έρευνα δεν αποδεικνύει άμεση σύνδεση με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αλλά περιγράφει έναν μηχανισμό που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

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Μία κεφαλιά στο ποδόσφαιρο διαρκεί κλάσματα του δευτερολέπτου. Για τον φίλαθλο είναι μία φάση μέσα στο παιχνίδι. Μία σέντρα, ένα άλμα, μία επαφή με το μέτωπο, ίσως ένα γκολ. Για την επιστήμη, όμως, αυτή η τόσο συνηθισμένη κίνηση μπορεί να κρύβει πολύ περισσότερα απ’ όσα βλέπει το μάτι.

Το BBC ανέδειξε την περίπτωση του Dr. Ieuan Phillips, ενός νεαρού ερευνητή μόλις 25 ετών από το Loughborough University, ο οποίος αφιέρωσε τη διδακτορική του έρευνα σε ένα κρίσιμο ερώτημα: τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο ενός ποδοσφαιριστή όταν κάνει κεφαλιά;

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Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Τα τελευταία χρόνια η διεθνής συζήτηση γύρω από τις κεφαλιές έχει γίνει όλο και πιο έντονη, καθώς πληθαίνουν οι ανησυχίες για τη σχέση των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων στο κεφάλι με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η άνοια. Πρώην ποδοσφαιριστές, οικογένειες, γιατροί και ομοσπονδίες έχουν αρχίσει να βλέπουν διαφορετικά μία κίνηση που για δεκαετίες θεωρούνταν απλώς κομμάτι της ομορφιάς του παιχνιδιού.

Η έρευνα του Phillips, όμως, μεταφέρει τη συζήτηση ένα βήμα πιο πέρα. Δεν περιορίζεται στο πόσο δυνατά χτυπά η μπάλα στο κεφάλι. Εξετάζει πώς η ενέργεια της πρόσκρουσης περνά μέσα στο κρανίο και φτάνει στην περιοχή του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές του Loughborough χρησιμοποίησαν ένα ειδικό μοντέλο κεφαλής και εγκεφάλου, καθώς και αισθητήρες πίεσης, για να καταγράψουν τι συμβαίνει τη στιγμή της επαφής με διαφορετικούς τύπους μπάλας. Εκεί εντόπισαν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: ένα κύμα πίεσης που μεταφέρει ενέργεια προς την πρόσθια περιοχή του εγκεφάλου.

Το εύρημα είναι σημαντικό, διότι δείχνει ότι δεν συμπεριφέρονται όλες οι μπάλες με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με το υλικό, την κατασκευή, την ταχύτητα και ακόμη και τις συνθήκες, όπως η υγρασία, η ενέργεια που μεταφέρεται μπορεί να διαφέρει θεαματικά. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο η κεφαλιά ως κίνηση, αλλά και το είδος της μπάλας που χρησιμοποιείται.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πρακτική αξία της μελέτης. Ο Phillips δεν λέει «να αλλάξει το ποδόσφαιρο». Λέει, ουσιαστικά, να εξεταστεί αν μπορεί να αλλάξει η μπάλα. Να σχεδιαστούν μπάλες που θα μειώνουν τη μεταφορά ενέργειας προς τον εγκέφαλο, χωρίς να αλλοιώνεται η αίσθηση, η πορεία, η αναπήδηση και η φυσιογνωμία του παιχνιδιού.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο: η επιστήμη δεν μπαίνει στο γήπεδο για να αφαιρέσει το συναίσθημα, αλλά για να προστατεύσει τους ανθρώπους που το υπηρετούν. Το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να χάσει την κεφαλιά, την ένταση, την παράδοση και τη μαγεία του. Χρειάζεται, όμως, να γνωρίζει καλύτερα τους κινδύνους του.

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Οι ίδιοι οι ερευνητές είναι προσεκτικοί. Η μελέτη έγινε σε εργαστηριακό μοντέλο και δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι αυτά τα κύματα πίεσης προκαλούν άνοια ή άλλη πάθηση. Δείχνει, όμως, έναν μηχανισμό που μέχρι σήμερα δεν είχε περιγραφεί με αυτόν τον τρόπο στο ποδόσφαιρο. Και αυτό αρκεί για να ανοίξει ένας νέος δρόμος έρευνας.

Η αγγλική ομοσπονδία, που στήριξε τη μελέτη, έχει ήδη μοιραστεί τα ευρήματα με FIFA και UEFA. Αυτό δείχνει ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τα πανεπιστήμια ή τα ιατρικά συνέδρια. Αφορά τις προδιαγραφές του ποδοσφαίρου, τους κανονισμούς, τους κατασκευαστές, τους προπονητές, τους γονείς και κυρίως τους ίδιους τους παίκτες.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊκό και αγαπημένο άθλημα στον κόσμο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απειλή. Μπορεί, όμως, να γίνει πιο ασφαλές. Και ίσως, τελικά, η απάντηση να βρίσκεται σε κάτι τόσο απλό και τόσο συμβολικό όσο η ίδια η μπάλα.

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Αν ο 25χρονος Ieuan Phillips δικαιωθεί, τότε η δική του έρευνα μπορεί πράγματι να αλλάξει το παιχνίδι. Όχι καταργώντας την κεφαλιά, αλλά προστατεύοντας καλύτερα εκείνους που βάζουν το κεφάλι τους στη φωτιά στα γήπεδα.