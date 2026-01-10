Συνεδριάζει σήμερα Σάββατο στη Νίκαια η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, με τους αγρότες να διαμορφώνουν τα αιτήματα που θα παρουσιάσουν στη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη, και να ορίζουν την αντιπροσωπεία.

Σημειώνεται πως από τη συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 13.00, θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, καθώς έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς.Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ —περίπου 1.500 με 2.000— που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση.