Σημαντικές δεσμεύσεις σε αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 14,8 εκατ. ευρώ, αλλά και πάγωμα πληρωμών για 1.076 δικαιούχους που βρίσκονται στο μικροσκόπιο ελληνικών και ευρωπαϊκών εισαγγελικών και διωκτικών αρχών, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την τελευταία μεγάλη πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει σαφή σκλήρυνση της στάσης των ελεγκτικών μηχανισμών, με αυστηρούς ελέγχους, συμψηφισμούς και δεσμεύσεις ποσών πριν αυτά φτάσουν στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Δεσμεύσεις, συμψηφισμοί και «κόφτης» πληρωμών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα στοιχεία των ελέγχων. Μέσω συμψηφισμών παλαιών οφειλών, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ανακτήσεις 120.028,82 ευρώ από 581 παραγωγούς, μειώνοντας ή μηδενίζοντας τις καταβολές τους.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ποσά συνολικού ύψους 14.837.377,95 ευρώ για περαιτέρω έλεγχο. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν αποκλείονται οριστικά, ωστόσο θα ενταχθούν σε επόμενες πληρωμές μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και κριθούν επιλέξιμοι.

Το πλέον ηχηρό μήνυμα αφορά τους 1.076 δικαιούχους που δεν περιλαμβάνονται καθόλου στις πληρωμές, καθώς ελέγχονται από ελληνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η καταβολή αγροτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 27,84 εκατ. ευρώ σε περίπου 24.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, της Συμπληρωματικής Στήριξης Αναδιανεμητικού Εισοδήματος και της Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Λειτουργίας και Είσπραξης Πληρωμών της ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων διοικητικών και τεχνικών ελέγχων.

Ωστόσο, για πρώτη φορά, η διαδικασία συνοδεύτηκε από ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών παλαιών οφειλών, αλλά και από μαζικές δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι ενισχύσεις δεν καταβάλλονται πλέον «αυτόματα».

Ποιοι πληρώθηκαν κανονικά

Η μερίδα του λέοντος αφορά τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, για την οποία καταβλήθηκαν 21,87 εκατ. ευρώ σε 17.174 παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκαν εμπρόθεσμες αιτήσεις που είχαν τεθεί υπό αμφισβήτηση, αξιολογήθηκαν φωτογραφίες με γεωσήμανση για «κίτρινα» αγροτεμάχια και συνεχίστηκε ο έλεγχος μεταβιβάσεων δικαιωμάτων της περιόδου 2015–2022.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων, με 4.078 κτηνοτρόφους να λαμβάνουν κατανομή για πρώτη φορά και σχεδόν 48.000 να ενισχύονται συμπληρωματικά. Επιπλέον, πληρώθηκαν δικαιούχοι που είχαν εξαιρεθεί αρχικά λόγω ασυμφωνιών με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport.

Για τη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος, καταβλήθηκαν 4,39 εκατ. ευρώ σε 6.819 δικαιούχους, ενώ για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας πληρώθηκαν 528.591 ευρώ σε 1.348 νέους αγρότες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους ελέγχους, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, διασταυρώσεις στοιχείων και τεχνικές παρακολούθησης γης, με στόχο την ορθή καταβολή των ενισχύσεων.