Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι ελεγκτές εντόπισαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει τις αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο.

Από τον έλεγχο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, με τους εκτιμώμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις.

Η ΑΑΔΕ είχε πιάσει πάνω από 1.000 υποθέσεις καπνικών μέσα στο 2025

Η νέα υπόθεση στους Κήπους δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα ελέγχων της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη Έκθεση Απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μόνο το 2025 καταγράφηκαν 1.073 υποθέσεις κατασχέσεων και δεσμεύσεων στην κατηγορία «καπνικά, ηλεκτρονικό και θερμαινόμενο τσιγάρο», αριθμός που αντιστοιχεί στο 44,1% του συνόλου των σχετικών τελωνειακών υποθέσεων. Από αυτές, οι 1.056 αφορούσαν καπνικά προϊόντα, με τις Αρχές να εντοπίζουν 106.158.411 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, 280.617 γραμμάρια λαθραίου κατεργασμένου καπνού, 2.281 πούρα, σχεδόν 3 εκατ. γραμμάρια καπνού για ναργιλέ και 39.380 θερμαινόμενες ράβδους καπνού.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι τα κυκλώματα λαθρεμπορίας τσιγάρων εξακολουθούν να αναζητούν διαδρομές μέσα από λιμάνια, αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς, συχνά με φορτία που εμφανίζονται ως νόμιμα εμπορεύματα ή με προϊόντα κρυμμένα σε αποσκευές, δέματα, φορτηγά και οχήματα.

Advertisement

Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι τελωνειακοί έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 4.715.310 τεμαχίων τσιγάρων, 231 κιλών καπνού, 425 πούρων και 10.780 θερμαινόμενων ράβδων καπνού. Στις επιμέρους υποθέσεις περιλαμβάνονταν κατασχέσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στα Τελωνεία Καστανέων, Πατρών, Δράμας, Μυτιλήνης και Ευζώνων.

Μέσα στο 2026 η ΑΑΔΕ έχει ήδη ανακοινώσει νέες χαρακτηριστικές υποθέσεις: την αποκάλυψη διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων με κατασχέσεις 6.500 πακέτων, την υπόθεση στη Μυτιλήνη με λαθραία καπνικά και σφαίρες, καθώς και την κατάσχεση 414.900 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος».

Η σημερινή κατάσχεση των 5,6 εκατομμυρίων τσιγάρων στους Κήπους ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των φετινών ευρημάτων και επιβεβαιώνει ότι τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα παραμένουν μία από τις βασικές διαδρομές που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα κυκλώματα για τη διοχέτευση παράνομων καπνικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Advertisement