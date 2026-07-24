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Σε πρόσφατη υπόθεση καφετέριας, ο έλεγχος συνέκρινε τις ποσότητες των υλικών με τις δηλωμένες πωλήσεις και αποκάλυψε απόκρυψη εσόδων άνω των 203.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε τον καταλογισμό φόρων, κρίνοντας ότι η μεθοδολογία υπολογισμού βάσει των αναλώσιμων υλικών είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και νόμιμη.

Η φορολογική διοίκηση ενισχύει τη στρατηγική της χρησιμοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων σε διάφορες επιχειρήσεις.

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Δεν χρειάζεται πλέον να πιαστεί ένας επαγγελματίας «στα πράσα» να μην κόβει απόδειξη για να αποκαλυφθεί η πραγματική του δραστηριότητα. Η ΑΑΔΕ, υπό τον διοικητή της Γιώργο Πιτσιλή, αξιοποιεί πλέον τις ίδιες τις πρώτες ύλες μιας επιχείρησης για να υπολογίσει τον πραγματικό της τζίρο. Και όπως αποδείχθηκε σε υπόθεση καφετέριας, ο καφές… «μίλησε» με μπόλικες φουσκάλες φοροδιαφυγής.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, που επικυρώθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), δείχνει τη νέα φιλοσοφία των φορολογικών ελέγχων. Οι ελεγκτές δεν αναζήτησαν μόνο αποδείξεις. Υπολόγισαν πόσα κιλά καφέ αγοράστηκαν, πόσα γραμμάρια απαιτούνται για κάθε διπλό espresso, πόση σοκολάτα χρησιμοποιείται σε κάθε ρόφημα, πόσο τσάι καταναλώθηκε και ποια είναι η φυσιολογική φύρα κατά την παρασκευή. Από αυτά τα στοιχεία υπολόγισαν πόσα ροφήματα θα έπρεπε να είχαν πωληθεί και ποιος ήταν ο πραγματικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης.

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Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό. Ενώ είχαν δηλωθεί έσοδα περίπου 545.000 ευρώ, ο έμμεσος φορολογικός έλεγχος κατέληξε ότι ο πραγματικός τζίρος ξεπερνούσε τις 748.000 ευρώ, με διαφορά άνω των 203.000 ευρώ. Η απόκλιση αυτή οδήγησε σε καταλογισμό σημαντικού ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, ενώ η προσφυγή της επιχείρησης απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι η μεθοδολογία του ελέγχου ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η ΑΑΔΕ αλλάζει επίπεδο στους ελέγχους. Δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές διασταυρώσεις, αλλά χρησιμοποιεί δεδομένα, αναλύσεις και έμμεσες τεχνικές για να εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στις αγορές πρώτων υλών και στις δηλωμένες πωλήσεις. Η ίδια στρατηγική ενισχύεται συνολικά το 2026 με περισσότερους ψηφιακούς ελέγχους, αξιοποίηση των στοιχείων του myDATA και ανάλυση κινδύνου για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης είναι σαφές: η εποχή που η φοροδιαφυγή μπορούσε να κρυφτεί πίσω από ένα ταμείο ή μια μη κομμένη απόδειξη περνάει. Σήμερα, ακόμη και ο τρόπος που ψήνεται ένας καφές μπορεί να αποκαλύψει τον πραγματικό τζίρο μιας επιχείρησης. Και όπως φαίνεται, στη… χόβολη της ΑΑΔΕ, αρκετοί φοροφυγάδες κινδυνεύουν πλέον να καούν.