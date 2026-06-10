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Το πλύσιμο ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνεται με νερό, σαπούνι και πιεστικό. Δεν μπορεί, όμως, να συνοδεύεται από… φορολογικό ξέπλυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο έναν ολόκληρο κλάδο υπηρεσιών γύρω από τους τέσσερις τροχούς.

Η ΑΑΔΕ πατάει γκάζι και βγάζει στους δρόμους τα ελεγκτικά της συνεργεία, αυτή τη φορά όχι για να μετρήσει χιλιόμετρα, αλλά για να μετρήσει αποδείξεις, καταχωρίσεις και «φαντάσματα» στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

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Συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, λιπαντήρια, υπαίθρια και στεγασμένα πάρκινγκ μπαίνουν πλέον σε αυστηρότερο ελεγκτικό κλοιό. Και η αιτία είναι απλή: οι υπηρεσίες αυτές, όσο καθημερινές κι αν μοιάζουν, θεωρούνται από τις πλέον ευάλωτες σε «μαύρους» τζίρους. Γιατί όταν ένα αυτοκίνητο μπαίνει σε πλυντήριο, συνεργείο ή πάρκινγκ, πρέπει να αφήνει πίσω του όχι μόνο λάσπες, σκόνη ή λάδια. Πρέπει να αφήνει και φορολογικό ίχνος.

Και αυτό ακριβώς ψάχνει πλέον η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επιβεβαιώσαν στην HuffPost αρμόδιοι της ΑΑΔΕ, οι πρώτες υποθέσεις που έφτασαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αφορούσαν επιχειρήσεις πάρκινγκ στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση, σε έλεγχο υπαίθριου χώρου στάθμευσης διαπιστώθηκε ότι είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, από τα οποία τα 87 δεν ήταν καταχωρισμένα στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων. Το πρόστιμο έφτασε τα 8.700 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Σε δεύτερη περίπτωση, επίσης στα Χανιά, εντοπίστηκαν 140 αυτοκίνητα που δεν είχαν δηλωθεί, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 14.000 ευρώ.

Η εικόνα είναι ενδεικτική του νέου τρόπου με τον οποίο η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να κλείσει τις «τρύπες» στην καθημερινή, μικρομεσαία οικονομική δραστηριότητα. Δεν μιλάμε για αόρατες συναλλαγές σε offshore ή για σύνθετες χρηματοοικονομικές διαδρομές. Μιλάμε για το αυτοκίνητο που σταθμεύει, για το όχημα που πλένεται, για το Ι.Χ. που μπαίνει για επισκευή.

Και εκεί ακριβώς κρύβεται το πρόβλημα.

Γιατί η φοροδιαφυγή δεν έχει πάντα μεγάλο γραφείο, γραβάτα και διεθνείς λογαριασμούς. Μερικές φορές φοράει φόρμα εργασίας, κρατάει πιεστικό νερού και ξεχνάει να κόψει απόδειξη.

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Το Ψηφιακό Πελατολόγιο έρχεται να λειτουργήσει ως ηλεκτρονικό «μάτι» της ΑΑΔΕ. Κάθε όχημα που εξυπηρετείται πρέπει να καταγράφεται. Κάθε υπηρεσία πρέπει να αφήνει αποτύπωμα. Κάθε συναλλαγή πρέπει να μπορεί να διασταυρωθεί.

Με απλά λόγια: δεν αρκεί να υπάρχει το αυτοκίνητο στον χώρο. Πρέπει να υπάρχει και στο σύστημα.

Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία πλέον και με ελεγκτικούς μηχανισμούς που αφορούν τις προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, στήνει διπλό μπλόκο. Από τη μία, ο φορολογικός έλεγχος. Από την άλλη, ο έλεγχος για το αν οι επιχειρήσεις λειτουργούν με τους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία.

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Στα συνεργεία, για παράδειγμα, θα εξετάζονται ζητήματα όπως η επιφάνεια του χώρου, η γειτνίαση με ευαίσθητες εγκαταστάσεις, η φύλαξη εύφλεκτων υγρών, η χρήση φλόγας, οι φιάλες αερίου, αλλά και η τήρηση κανόνων για θόρυβο και ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου, ενώ για τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε υψηλή επικινδυνότητα προβλέπονται επανέλεγχοι ακόμη και ανά 6 έως 12 μήνες.

Το μήνυμα είναι σαφές: η περίοδος προσαρμογής τελείωσε.

Όποιος θεωρούσε ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο είναι μια ακόμα ηλεκτρονική υποχρέωση που μπορεί να παρακαμφθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα που δεν είναι καθόλου συμβολικά. Και όποιος πίστευε ότι το πλύσιμο, το παρκάρισμα ή η επισκευή ενός αυτοκινήτου είναι μικρές συναλλαγές που περνούν κάτω από το ραντάρ, μάλλον πρέπει να ξαναδεί το κοντέρ.

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Η φορολογική συμμόρφωση δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Ούτε μπορεί ο συνεπής επαγγελματίας που κόβει αποδείξεις, πληρώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, να ανταγωνίζεται εκείνον που δουλεύει με «μαύρο» ταμείο και λευκό αφρό.

Το αυτοκίνητο μπορεί να βγει από το πλυντήριο καθαρό. Η συναλλαγή, όμως, δεν μπορεί να βγαίνει άπλυτη.

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