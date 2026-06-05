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Ο Ιωάννης Μελισσανίδης μίλησε για άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής, αποκαλύπτοντας μια χαρακτηριστική ιστορία από το παρελθόν του. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Status», υπήρξε πρώην σύντροφός του που για αρκετούς μήνες δεν γνώριζε ότι είναι χρυσός Ολυμπιονίκης και το έμαθε τυχαία μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής περιέγραψε το περιστατικό με χιούμορ, επισημαίνοντας πως δεν επιδίωξε ποτέ να προβάλλει τη διάκρισή του στην προσωπική του ζωή. Μέσα από την αφήγησή του, έδωσε έμφαση στη σημασία των αυθεντικών σχέσεων, που δεν βασίζονται στη δημόσια εικόνα ή στις επιτυχίες, αλλά στην καθημερινή επαφή και την αληθινή γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων.

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Μεταξύ άλλων μίλησε για μια προηγούμενη σχέση του, κατά την οποία σύντροφός του δεν γνώριζε τα αθλητικά του επιτεύγματα για διάστημα επτά μηνών. Όπως είπε ο ίδιος: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, το έμαθε από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν και η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη στα πλαίσια τα αθλητικά σε μια εφημερίδα».

Έπειτα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη στάση που κρατάει απέναντι στις σχέσεις, επισημαίνοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είχα μια σχέση, τώρα δεν έχω, συνειδητά. Λέω συνειδητά γιατί, όταν με την προηγούμενη σου σχέση έχεις ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, δεν έχω την ανάγκη να την αναπληρώσω ή αν τη συμπληρώσω με κάτι άλλο. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, εννοείται, είμαι ανοιχτός».

Σε άλλο σημείο, εξήγησε πώς διαχειρίζεται το τέλος μιας σχέσης: «Όταν βγαίνω από μια σχέση προχωράω μπροστά. Θα ακούσω Metallica ή Μαρία Κάλλας. Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω πως η ζωή συνεχίζεται. Ο επόμενος άνθρωπος που θα γνωρίσεις, σίγουρα θα έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον».