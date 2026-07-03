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Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος κατέστρεψε εσκεμμένα το νέο στεγανωτικό υλικό της λίμνης, αντιδρώντας έντονα κατά την απομάκρυνσή του από τον χώρο.

Η υπεράσπιση του Χερν ισχυρίζεται ότι ο ίδιος απλώς άγγιξε το υλικό για να ελέγξει την κατάστασή του, υποστηρίζοντας ότι αυτό είχε ήδη αρχίσει να αποκολλάται.

Το έργο ανακαίνισης της λίμνης, που υλοποιήθηκε έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετώπισε πρόσφατα προβλήματα με την ποιότητα της επένδυσης και την εμφάνιση φυκιών.

Η εισαγγελία διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε άλλες συλλήψεις για παρόμοια περιστατικά βανδαλισμού στην περιοχή.

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Στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο 67χρονος Ντέιβιντ Χερν, πρώην αθλητής των Ολυμπιακών Αγώνων στο κανό, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε ζημιές στη Λίμνη Αντανάκλασης (Reflecting Pool) του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης ανακαίνισής της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Ιουνίου, όταν ο Χερν φέρεται να κατέστρεψε εσκεμμένα το νέο στεγανωτικό υλικό που είχε τοποθετηθεί στον πυθμένα της λίμνης, προκαλώντας φθορές που υπολογίζονται σε περισσότερα από 1.000 δολάρια.

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BREAKING EXCLUSIVE RAW VIDEO: US Atty Pirro indicts Olympian David Hearn for Lincoln Reflecting Pool damage. Watch what I saw before and after his arrest! pic.twitter.com/1NrtbYNXos — emily miller (@emilymiller) July 2, 2026

Η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος τράβηξε με δύναμη την επένδυση χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια, ενώ φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν υπάλληλος του ζήτησε να απομακρυνθεί.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Πρόκειται για μια υπόθεση με πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία.» Η ίδια γνωστοποίησε ακόμη ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε περίπου έξι ακόμη συλλήψεις για πλημμελήματα που σχετίζονται με περιστατικά στον ίδιο χώρο.

Former US Olympic canoeist David Hearn has been indicted on a charge of felony destruction of property for allegedly vandalizing the newly renovated Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington, court records showed https://t.co/GULn0qmI2J pic.twitter.com/NsND58rCzL — Reuters (@Reuters) July 3, 2026

Η υπερασπιστική γραμμή του Χερν είναι εντελώς διαφορετική. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ποινικοποιήσει μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως βρισκόταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια ποδηλατικής βόλτας και άγγιξε το νέο υλικό μόνο για να διαπιστώσει την κατάστασή του, καθώς -όπως υποστηρίζει- είχε ήδη αρχίσει να ξεκολλά από μόνο του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά το συμβάν κρατήθηκε επί περίπου πέντε ώρες από στελέχη της Εθνικής Φρουράς και αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, πριν αφεθεί ελεύθερος.

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The Trump administration just indicted former Olympian David Hearn for examining the peeling paint after Trump's botched renovation. pic.twitter.com/03rqrwg3BI — Headquarters (@HQNewsNow) July 2, 2026

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ

Η υπόθεση αφορά την Λίμνη Αντανάκλασης το ιστορικό υδάτινο στοιχείο μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν, το οποίο ανακαινίστηκε με κόστος περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τους εορτασμούς της 250ής επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Το έργο πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετική εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επιλέξει προσωπικά νέο υλικό επένδυσης σε απόχρωση που περιέγραψε ως το «μπλε της αμερικανικής σημαίας», υποστηρίζοντας ότι έτσι η λίμνη θα αποκτούσε ξανά την εικόνα που της άξιζε.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως το έργο θα μετέτρεπε τη λίμνη από μια κατάσταση εγκατάλειψης σε ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο.

Παρά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα προβλήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν. Το νερό άρχισε ξανά να πρασινίζει λόγω φυκιών και, μετά τη χρήση ειδικών χημικών, η νέα μπλε επένδυση στον πυθμένα παρουσίασε αποκολλήσεις, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ποιότητα του έργου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τον προηγούμενο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταγγείλει επανειλημμένα περιστατικά βανδαλισμού στην περιοχή.

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«Αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα βανδαλισμού στην όμορφη Reflecting Pool. Όπως συνέβη πριν από τρεις ημέρες, όταν κατέστρεψαν το γρασίδι έξω από την πισίνα, έτσι και τώρα έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προκαλέσουν ζημιά στην εσωτερική επιφάνεια που μόλις είχε τοποθετηθεί.»