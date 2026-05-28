Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό τραυματισμό που τον αναγκάζει να βάλει πρόωρο τέλος στη φετινή αγωνιστική περίοδο υπέστη ο Γερμανός πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ, Τόρμπεν Μπλεχ, κατά τη διάρκεια αγώνα στη γερμανική πόλη Μπαντ Μπέργκζαμπερν.

Ο 31χρονος αθλητής γνωστοποίησε ο ίδιος την κατάσταση της υγείας του μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, στο οποίο καταγράφεται η άτυχη στιγμή της πτώσης του. Ο Μπλεχ φαίνεται να χάνει την ισορροπία του κατά τη διάρκεια άλματος και να προσγειώνεται μόνο εν μέρει στο προστατευτικό στρώμα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο αριστερό γόνατο.

Advertisement

Advertisement

«Δύσκολες στιγμές έρχονται. Σοβαρός τραυματισμός και τέλος της σεζόν – περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο Γερμανός επικοντιστής περιέγραψε και τις συνθήκες του ατυχήματος, τονίζοντας πως χτύπησε πρώτα στην άσφαλτο με το κάτω μέρος του ποδιού του, πριν πέσει στο στρώμα με το πάνω μέρος του σώματος. Όπως είπε, στάθηκε τυχερός που δεν τραυματίστηκε στο κεφάλι.

«Το αριστερό μου γόνατο έχει τραυματιστεί σοβαρά. Η ακριβής διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί και θα την ανακοινώσω την επόμενη εβδομάδα», σημείωσε. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως αδυνατεί να εξηγήσει τεχνικά πώς συνέβη το λάθος, υπογραμμίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που βιώνει παρόμοιο ατύχημα έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στο υψηλό επίπεδο.

😱 Hochsprung-Star verpasst die Matte



Ein Höhenflug kommt vor dem Fall. Das musste der deutsche Leichtathlet Torben Blech jetzt am eigenen Leib erfahren. Der mehrfache deutsche Hallenmeister im Stabhochsprung krachte aus knapp fünfeinhalb Metern Höhe neben die Matte. pic.twitter.com/AT1GF8uSzO — Arbeitsbreak (@Arbeitsbreak) May 28, 2026

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του στίβου, με αρκετούς αθλητές να στέλνουν μηνύματα στήριξης κάτω από την ανάρτησή του, ανάμεσά τους και ο Γάλλος θρύλος του επί κοντώ Renaud Lavillenie.

Ο Μπλεχ διαθέτει ατομικό ρεκόρ στα 5,86 μέτρα, έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες του 2019. Μετά τον τραυματισμό του, θεωρείται δεδομένη η απουσία του από τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού.