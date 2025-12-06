Νεκρός μετά από τροχαίο είναι γνωστός Χανιώτης αθλητής του μπάσκετ σε αμαξίδιο άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Χανίων την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο 45χρονος αθλητής, οδηγώντας ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου στη Σούδα.

Ο 45χρονος από την σύγκρουση αποκόμισε τραύματα στο μάτι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Οι θεράποντες ιατροί του έκαναν ράμματα στο μάτι και του έγιναν και οι απαραίτητες εξετάσεις.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε ο 45χρονος να παραμείνει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, ωστόσο περίπου δύο ώρες μετά υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της ανακοπής.