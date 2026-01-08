Τραγικό θάνατο βρήκε ένας από τους κορυφαίους αθλητές wingsuit, όταν βούτηξε από το Table Mountain στο Κέιπ Τάουν και προσέκρουσε σε βράχια βάθους περίπου 300 μέτρων, με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο έμπειρος αθλητής των extreme sports Μπρένταν Γουάινστιν, δεν κατάφερε να ανακτήσει ύψος εγκαίρως και σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, έπεσε πάνω σε βράχια κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας.

Advertisement

Advertisement

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο 32χρονος Αμερικανός αθλητής, ο οποίος πρόσφατα έγινε πατέρας με την σύντροφό του Κίβια Μάρτινς, είχε ταξιδέψει μόνος του στο Κέιπ Τάουν για να προετοιμάσει την εξαιρετικά απαιτητική πτήση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής – που είχε συνεργασία με τη Red Bull – ανέβηκε στην κορυφή με τελεφερίκ, κρύβοντας το αλεξίπτωτο και τη στολή wingsuit από το προσωπικό, το οποίο θα τον είχε σταματήσει αν το είχε αντιληφθεί.

Στη συνέχεια περπάτησε για περίπου 15 λεπτά μέχρι σημείο απ’ όπου έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν πτήσεις wingsuit, φόρεσε τον εξοπλισμό του και βούτηξε στο κενό γύρω στις 9 το πρωί. Δεκάδες πεζοπόροι άκουσαν φωνές από ψηλά και είδαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, με τον Γουάινστιν να πέφτει πάνω στα βράχια.

Ο ιδιαίτερα έμπειρος αθλητής είχε στο ενεργητικό του πάνω από 1.600 πτήσεις με wingsuit, 800 BASE Jumps και 1.000 άλματα με αλεξίπτωτο, θεωρούμενος αυθεντία στο άθλημα. Ωστόσο, η τύχη φαίνεται πως τον εγκατέλειψε τη Δευτέρα, όταν πήδηξε από το Table Mountain, ύψους 1.086 μέτρων, και έπεσε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα αργότερα, με ταχύτητα 120 χλμ./ώρα.

Οι υπηρεσίες Wilderness Search & Rescue και οι φύλακες του SanParks ειδοποιήθηκαν άμεσα και κινητοποίησαν ομάδες διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο, για να ερευνήσουν την πλαγιά του βουνού. Ο βαριά τραυματισμένος πιλότος εντοπίστηκε στις 10 το πρωί και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το Table Mountain σε ασθενοφόρο, μπροστά στα μάτια σοκαρισμένων τουριστών στον δρόμο από κάτω.

Ιδιαίτερα έμπειρος αθλητής

Ο πρώην Νοτιοαφρικανός αλεξιπτωτιστής Τζεφ Έιλιφ δήλωσε ότι το άλμα ήταν εξαιρετικά τεχνικό, προσθέτοντας πως ο Γουάινστιν φέρεται να είχε πετάξει απευθείας από τις ΗΠΑ στο σημείο, χωρίς να συμβουλευτεί τοπικούς BASE jumpers.

«Δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν από την τοπική κοινότητα των BASE jumpers για να συζητήσει αυτό το σημείο απογείωσης, παρότι από το συγκεκριμένο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν πολλές επιτυχημένες πτήσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα εξαιρετικά τεχνικό άλμα και, δυστυχώς, είχε πολύ τραγικές συνέπειες. Ο Μπρένταν Γουάινστιν θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους BASE jumpers στον κόσμο και έχει τεράστιο κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, αστυφύλακας Ντάκε Γκουάλα, ανέφερε: «Ένας άνδρας υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς όταν πήδηξε από την κορυφή του Table Mountain. Θα χρειαστεί ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς τα τραύματα στο πρόσωπό του ήταν ιδιαίτερα σοβαρά».

