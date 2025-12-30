Βία και χάος σε αγώνα kickboxing στο Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, καθώς μετά την λήξη του αγώνα μεταξύ του Έλληνα Γιάννη Τσουκαλά και τονυ Σέρβου Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά., άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Τσουκαλά

Όπως αναφέρου τοπικά ΜΜΕ οι δράστες ήταν μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα ενώ ο ίδιοςο αδερφός του Σέρβου αθλητή ήταν μεταξύ αυτών που γρονθοκόπησαν τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

Οι διοργανωτές δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη νκατάσταση καθώς φαίνεται πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για ένα περιστατικό τέτοιας κλίμακας.

Ο Τσουκαλάς αρχικά διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις αλλά πήρε άμεσα εξιτήριο και επέστρεψε στη χώρα μας.