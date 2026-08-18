Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε επιχείρηση στο Ρέθυμνο με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρο αποστακτηρίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ συνδράμει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα για την ώρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, επί τόπου η Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε επιχείρηση στο Ρέθυμνο με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρο αποστακτηρίου.



Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ συνδράμει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.



Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί.



Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα για την ώρα.