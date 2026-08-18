Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε επιχείρηση στο Ρέθυμνο με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρο αποστακτηρίου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ συνδράμει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα για την ώρα.
Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, επί τόπου η Πυροσβεστική
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
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NEWSROOM - HUFFPOST
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε επιχείρηση στο Ρέθυμνο με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρο αποστακτηρίου.