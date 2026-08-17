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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, στην θέση Λαγόξυλο.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:30.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔ, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.