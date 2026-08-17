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Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο φωτιές που ξέσπασαν στη Στερεά Ελλάδα, η μία στο στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας και η δεύτερη στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Φωτιά στο Ξηρόμερο

Η φωτιά στο Ξηρόμερο καίει σε χαμηλή βλάστηση και συνδράμουν ανέλαβαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ξηρομέρου.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) Για τη διερεύνηση των συνθηκών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Φωτιά στα Άγραφα

Η φωτιά στα Άγραφα ξέσπασε σε δασική έκταση, με επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Παράλληλα, στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, οι δύο φωτιές δεν απειλούν οικισμούς.