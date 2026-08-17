Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκάλεσαν τον θάνατο δύο ηλικιωμένων και τον τραυματισμό εννέα ακόμη ατόμων, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κτίρια και οχήματα.

Το Λιμενικό Σώμα απεγκλώβισε 593 άτομα από παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων στα μέτωπα που βρίσκονται πλέον υπό έλεγχο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια των πυρκαγιών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας λόγω της ταυτόχρονης έναρξής τους και των συνθηκών που επικρατούσαν στο πεδίο.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο νησί για τον συντονισμό των αυτοψιών και την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών και παροχής αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες.

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Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, που ξέσπασε την Κυριακή στοιχίζοντας την ζωή σε δύο ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους ενώ άλλοι εννέα έχουν υποστεί εγκαύματα. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η καταστροφή στην περιοχή είναι μεγάλη. Κτίρια εχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστρφαεί ολοσχερών όπως επίσης και οχήματα.

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Επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κακή Βίγλα, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς στα Περιστέρια.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά – Η καταγγελία και οι έρευνες

Η μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια φαίνετια πως ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Αυτήν την ώρα, εξετάζεται από Πυροσβεστική αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο.

Θεωρείται πιθανό ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης. Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.

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Αυτοψίες στα καμένα

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

‘Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας.

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Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.

Όσον αφορά στις καταστροφές από την μεγάλη πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη από σήμερα κλιμάκιο της ΓΔΑΕΦΚ στη Θεσσαλονίκη και αύριο θα μεταβεί στην Κασσάνδρα, όπου θα ξεκινήσει τις αυτοψίες στα καμένα.

Την Τετάρτη θα μεταβεί και ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, μαζί με τον κ. Καμπούρη, οι οποίοι στις 12 το μεσημέρι θα έχουν σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς στο δημαρχείο Κασσανδρίας, για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των καταστροφών και των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

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Δύο νεκροί, 10 εγκαυματίες και απομάκρυνση 539 ατόμων δια θαλάσσης

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

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Στο μεταύ στους, 593 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Από το σύνολο των διασωθέντων, 571 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

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Μέχρι στιγμής, από το ΕΚΑΒ, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές, οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκαύματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα μικρού βαθμού.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔHΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στο Mega και ενημέρωσε τρία άτομα που νοσηλεύονται στο Θριάσιο είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους» ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ μία από τους τραυματίες φέρει εγκαύματα σε μεγάλο τμήμα του σώματός της, στο 25% και παραμένει στη ΜΕΘ.

Επίσηις, η 10η διακομιδή αφορούσε υπερήλικα πολίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για λόγους ασφαλείας, μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του.

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Σε ό,τι αφορά τις σορούς που έχουν αναφερθεί, το ΕΚΑΒ δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε παραλαβή, καθώς αναμένεται η σχετική διαδικασία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Δήμος Σαλαμίνας: Ανοικτή η Αίθουσα «Μπόγρη» για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών

Σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά έχει μετατραπεί το Δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον Δήμο να θέτει στη διάθεσή τους την Αίθουσα «Μπόγρη».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, η αίθουσα είναι ήδη ανοικτή και μπορούν να προσέλθουν όσοι χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Έχει επίσης προβλεφθεί η παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα καταφθάσουν στο σημείο.

Ο Δήμος Σαλαμίνας καλεί τους κατοίκους να παραμένουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας όπου απαιτηθεί.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, EΡΤ