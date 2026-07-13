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Εννέα εργαζόμενοι σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών στην πολιτεία Πούνε, στη δυτική Ινδία, έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών, έκανε γνωστό η επιχείρηση σήμερα.

Το δυστύχημα έγινε την περασμένη Τετάρτη 8 Ιουλίου, όταν βουνό από σκουπίδια προορισμένα για καύση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού κατέρρευσε σε κτίριο της μονάδας, εξήγησε η Antony Waste Handling Cell.

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𝗚𝗮𝗿𝗯𝗮𝗴𝗲 𝗵𝗲𝗮𝗽 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗽𝘀𝗲 𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗻𝗶𝗻𝗲 𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝘄𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁



𝗥𝗲𝗮𝗱 𝗠𝗼𝗿𝗲: https://t.co/gRwr3vfJUM pic.twitter.com/nHjpuPjDMI — Punch Newspapers (@MobilePunch) July 13, 2026

Από τους 23 ανθρώπους που θάφτηκαν ζωντανοί, εννιά ανασύρθηκαν νεκροί, πρόσθεσε η επιχείρηση. Άλλοι τρεις συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Το δυστύχημα οφειλόταν «στις ακατάπαυστες βροχές, οι οποίες αποσταθεροποίησαν» όγκο απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» σε κτίριο, κατά την επιχείρηση. Η δραστηριότητα στο εργοστάσιο έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Pune: One body recovered from Moshi building collapse debris, NDRF continues rescue operations. pic.twitter.com/lKeZOdIIhh — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 9, 2026

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που πλήττουν συχνά την Ινδία την καλοκαιρινή περίοδο του μουσώνα. Κατά επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη χειροτερεύει την ένταση και τη συχνότητά τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ