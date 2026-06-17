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Η Air India εισάγει μια κατηγορία εισιτηρίων που δεν περιλαμβάνει δωρεάν γεύματα, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος στις πτήσεις της για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον στις αερομεταφορές.

Η λεγόμενη βασική τιμή προσφέρεται για πτήσεις της Air India σε οικονομική θέση σε ορισμένες εγχώριες διαδρομές, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία. Εξηγεί ότι η τιμή περιλαμβάνει επιτρεπόμενο όριο παραδοτέων αποσκευών 15 κιλών και χειραποσκευής 7 κιλών, καθώς και δωρεάν ποτά όπως τσάι και καφέ. Αυτές οι τιμές μπορούν να κρατηθούν στον ιστότοπο της Air India, στην εφαρμογή για κινητά, στο τηλεφωνικό κέντρο και στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων στο αεροδρόμιο.

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Η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας αναζητά τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά της και να επιστρέψει στην κερδοφορία, μετά από ρεκόρ ζημιών περίπου 3 δισ. δολάρια στο τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο. Ο όμιλος Tata, που ελέγχει την Air India, έχει ζητήσει σταθεροποίηση δραστηριοτήτων και μείωση εξόδων, κάτι που αναγκάζει την αεροπορική εταιρεία να εγκαταλείψει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης. Η Air India επιδιώκει τώρα να κατεβάσει τον πήχη και να επιβραδύνει τις παραδόσεις εκατοντάδων αεροπλάνων που παρήγγειλε από την Airbus και την Boeing.

Ο διαχωρισμός ορισμένων υπηρεσιών από τα ναύλα της πλήρους εξυπηρέτησης θα μπορούσε να βοηθήσει την αεροπορική εταιρεία στην προσέλκυση περισσότερων πελατών και στην εξοικονόμηση κόστους από τα τέλη που καταβάλλονται σε ταξιδιωτικά γραφεία και άλλες διαδικτυακές πύλες. Ωστόσο, αντιμετωπίζει την πρόκληση να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της δικής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, Air India Express.

Το βασικό εισιτήριο της Air India κινείται στο μοτίβο των προσφορών των ανταγωνιστών της, IndiGo, η οποία ανήκει στην InterGlobe Aviation και της ταχέως αναπτυσσόμενης τοπικής αεροπορικής εταιρείας Akasa Air. Η Air India είχε μερίδιο 24,7% στην ινδική αγορά τον Απρίλιο, έναντι μεριδίου 65% της IndiGo, σύμφωνα με στοιχεία της ινδικής πολιτικής αεροπορίας.

Η Air India προσφέρει και άλλες οικονομικές τιμές που περιλαμβάνουν επιλογές value, classic και flex, οι οποίες συνοδεύονται όλες από δωρεάν γεύματα. Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν βασικές τιμές μπορούν να προαγοράσουν γεύματα έως και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση. Σύμφωνα με την εταιρεία, θα αξιολογηθούν τα σχόλια και οι απαντήσεις των πελατών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του μέτρου και θα ακολουθήσουν περαιτέρω αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική στο μέλλον.

Ας σημειωθεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες τελευταία με το αυξανόμενο κόστος καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να παράσχει στήριξη με 100 δισ. ρουπίες (1 δισ. δολάρια) στα πρατήρια πετρελαίου για να περιορίσουν τις τιμές των καυσίμων για αεροπλάνα.