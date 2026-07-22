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Το ναυάγιο βρέθηκε σε βάθος 610 μέτρων ύστερα από πολυετείς έρευνες που χρησιμοποίησαν προηγμένα υποβρύχια συστήματα σάρωσης του βυθού.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Πουέρτο Ρίκο προς τη Νέα Υόρκη όταν αναγκάστηκε σε προσθαλάσσωση λόγω βλάβης στους κινητήρες του.

Η τραγωδία, που στοίχισε τη ζωή σε 52 επιβαίνοντες, οδήγησε στην καθιέρωση των υποχρεωτικών ενημερώσεων ασφαλείας που πραγματοποιούνται σήμερα πριν από κάθε πτήση.

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Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι συγκλονιστικές εικόνες από το αεροσκάφος της Pan Am που εντοπίστηκε στον βυθό του Ατλαντικού, σχεδόν 74 χρόνια μετά τη μοιραία συντριβή του, ρίχνοντας φως σε μία από τις πιο τραγικές ιστορίες της Douglas DC-4 της Pan American World Airways, το 1950, το οποίο απογειώθηκε από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το ιστορικό «Clipper Endeavor», ένα Douglas DC-4 της Pan American World Airways, το οποίο απογειώθηκε από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό τη Νέα Υόρκη στις 11 Απριλίου 1952, μεταφέροντας 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

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Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση, οι δύο κινητήρες της δεξιάς πτέρυγας τέθηκαν εκτός λειτουργίας, οδηγώντας το πλήρωμα σε αναγκαστική προσθαλάσσωση. Αν και οι επιβαίνοντες επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση, το αεροσκάφος άρχισε γρήγορα να βυθίζεται, με αποτέλεσμα 52 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό.

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, το σημείο όπου κατέληξαν τα συντρίμμια παρέμενε άγνωστο. Σήμερα, το μυστήριο φαίνεται να λύθηκε, καθώς ερευνητές εντόπισαν το αεροσκάφος σε βάθος περίπου 610 μέτρων στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι εικόνες που κατέγραψε το υποβρύχιο drone αποκαλύπτουν την άτρακτο και το ένα φτερό σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, ενώ διακρίνεται καθαρά το χαρακτηριστικό λογότυπο της Pan American στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους.

«Το να βλέπουμε τη φωτεινή αλουμινένια άτρακτο να αντανακλά το φως στον πυθμένα του ωκεανού ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή», δήλωσε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Expedition Unknown» του Discovery Channel, Τζος Γκέιτς, μιλώντας στην εκπομπή «Today» του NBC, η οποία αποκάλυψε πρώτη την είδηση.

Πώς εντοπίστηκε το «Clipper Endeavor»

Παρότι η γενική περιοχή της συντριβής ήταν γνωστή από το 1952, η ακριβής θέση του αεροσκάφους παρέμενε άγνωστη μέχρι σήμερα.

Η αναζήτηση ξεκίνησε το 2019 από το Ίδρυμα Air/Sea Heritage, που ειδικεύεται στον εντοπισμό και τη διατήρηση αεροπορικών και ναυτικών ναυαγίων. Ύστερα από επτά χρόνια ερευνών, το Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Discovery Channel και την εταιρεία Deep Sea Vision, αξιοποίησε αυτόνομο υποβρύχιο drone εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα σάρωσης του βυθού.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε χωρισμένο σε δύο μεγάλα τμήματα στον πυθμένα του Ατλαντικού. Η ταυτοποίησή του έγινε χάρη στις καθαρές εικόνες του εμβληματικού λογότυπου της Pan American, αλλά και του ονόματος «Clipper Endeavor», το οποίο παρέμενε ευανάγνωστο παρά την παραμονή του στον βυθό επί σχεδόν τρία τέταρτα του αιώνα.

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Οι εικόνες του συστήματος προσγείωσης, των κινητήρων και της ατράκτου θεωρούνται μοναδικές, καθώς λύνουν ένα αεροπορικό μυστήριο που παρέμενε ανεξιχνίαστο για περισσότερα από 70 χρόνια.

Η τραγωδία που άλλαξε την αεροπορική ασφάλεια

Η συντριβή της πτήσης «Clipper Endeavor» αποτέλεσε σημείο καμπής για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν της αναγκαστικής προσθαλάσσωσης. Ωστόσο, μέσα στον πανικό που ακολούθησε και καθώς δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για τις εξόδους κινδύνου και τη χρήση των σωσιβίων, δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν ή παρασύρθηκαν από τα νερά.

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«Είτε ταξιδεύετε για διακοπές, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε επιστρέφετε στο σπίτι σας, κάθε φορά που ακούτε την ενημέρωση ασφαλείας πριν από την απογείωση, αυτή υπάρχει χάρη στα διδάγματα της τραγωδίας του Clipper Endeavor», υπογράμμισε ο Τζος Γκέιτς.

Το δυστύχημα οδήγησε στην καθιέρωση των υποχρεωτικών ενημερώσεων ασφαλείας πριν από κάθε πτήση, μιας πρακτικής που θεωρείται σήμερα αυτονόητη, αλλά γεννήθηκε μέσα από μία από τις πιο οδυνηρές τραγωδίες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

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