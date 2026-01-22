Αυτό που ξεκίνησε το 2006 έχει εξελιχθεί σε έναν αναγνωρισμένο μεσίτη για ιδιωτικές αεροπορικές πτήσεις, ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη πολλών αεροπορικών εταιρειών σε πολλαπλές ηπείρους. Από την Αφρική και την Ασία έως την Ευρώπη, η Zela Aviation συνεχίζει να επεκτείνει και να ενισχύει τις παγκόσμιες συνεργασίες της με αεροπορικές εταιρείες.

Ο πρόεδρος, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, αναλογιζόμενος το ορόσημο, δήλωσε:

Advertisement

Advertisement

«Η 20ή επέτειος της εταιρείας είναι τόσο σημαντική όσο και βαθιά ικανοποιητική. Όταν ξεκινήσαμε, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Έχω αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής μου στην ανάπτυξη της Zela Aviation με σκληρή δουλειά και πάθος, και είμαι υπερήφανος που όλοι στην ομάδα μας μοιράζονται την ίδια δέσμευση για το μέλλον της. Καθώς κοιτάζουμε μπροστά, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε στον κλάδο, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα όχι μόνο ως μεσίτης ACMI, αλλά και σε υπηρεσίες ναύλωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλους βασικούς τομείς της αεροπορίας.»

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η Zela Aviation έχει ξεχωρίσει για την προσαρμοστικότητα και τις προνοητικές λύσεις σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον αεροπορίας. Ανταποκρινόμενη ενεργά στις απαιτήσεις της αγοράς και στις επιχειρησιακές προκλήσεις, η εταιρεία έχει χτίσει φήμη αξιοπιστίας, διαφάνειας και εξατομικευμένης υποστήριξης. Η ικανότητά της να συνδέει αεροπορικές εταιρείες με ευέλικτες λύσεις ναύλωσης και leasing την έχει καταστήσει έναν αξιόπιστο συνεργάτη τόσο σε περιόδους ανάπτυξης της βιομηχανίας όσο και σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Εκτός από τον εορτασμό των 20 χρόνων της Zela Aviation, το 2026 σηματοδοτεί επίσης την 5η επέτειο της Zela Jet, θυγατρικής της Zela Aviation. Η Zela Jet δημιουργήθηκε για να καλύψει τη αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες premium ιδιωτικής αεροπλοΐας και ειδικεύεται σε ιδιωτικές ενοικιάσεις ελικοπτέρων και αεροπλάνων στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η Zela Jet έχει χτίσει ισχυρή φήμη για την παροχή εξατομικευμένων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ναύλωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου Zela Aviation σε πολλαπλά τμήματα της αεροπορικής βιομηχανίας.

Για αυτή τη χρονιά ορόσημο, η Zela Aviation παρουσιάζει με υπερηφάνεια το ειδικό λογότυπο της 20ής επετείου, ως σύμβολο της πορείας και των επιτευγμάτων της από το 2006.

Η Zela Aviation εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της σε όλους τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, των οποίων η εμπιστοσύνη και η συνεργασία υπήρξαν καθοριστικές όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεχής υποστήριξή σας έχει συμβάλει στο να διαμορφωθεί η Zela Aviation στον αξιόπιστο και σεβαστό πάροχο αεροπορικών υπηρεσιών που είναι σήμερα. Ανυπομονούμε για πολλά ακόμη χρόνια κοινής προόδου και συνεργασίας.

Από την ίδρυσή της το 2006, η Zela Aviation δραστηριοποιείται στον τομέα της υγρής και ξηρής ναύλωσης αεροσκαφών, της ναύλωσης και της πώλησης αεροσκαφών, διατηρώντας γραφεία στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Zela Aviation παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική. Η ηγετική της θέση, το ιστορικό της επιτυχιών όλα αυτά τα χρόνια και το εξαιρετικά εκπαιδευμένο προσωπικό της καθιστούν την Zela Aviation έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη σε παγκόσμιο επίπεδο.