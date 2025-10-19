Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες έχει προκαλέσει στην Ταϊβάν η υπόθεση με την αεροπορική εταιρεία EVA Air η οποία ζήτησε από νεκρή αεροσυνοδό δικαιολογητικά για τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο αφού η κοπέλα είχε πεθάνει.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις ήδη αυξανόμενες καταγγελίες για εργασιακή εξουθένωση στην εταιρεία μετά και τον θάνατο της κοπέλας, η οποία φέρεται να υποχρεώθηκε να συνεχίσει να δουλεύει ενώ ήταν άρρωστη.

Η εταιρεία αποκάλεσε το περιστατικό “εργασιακό λάθος”, ισχυριζόμενη ότι η υπάλληλος “δεν γνώριζε καλά τις διαδικασίες”.

Η 34χρονη Σαν αρρώστησε στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μιλάνο στην πόλη Ταογιουάν της Ταϊβάν, όπου εδρεύει η αεροπορική. Μεταφέρθηκε αμέσως στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης όπου πέθανε στις 8 Οκτωβρίου. Επισήμως, τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Ανώνυμες καταγγελίες από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι συνάδελφοι της κοπέλας αναφέρουν ότι η εταιρεία πίεσε την Σαν να συνεχίσει να εργάζεται παρά την αδιαθεσία της.

Σύμφωνα με το BBC, η Eva Air έχει δηλώσει ότι ήταν σε επαφή με την οικογένεια όταν η κοπέλα ήταν στο νοσοκομείο. “Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών μας είναι προτεραιότητά μας”, έχει δηλώσει η αεροπορική προσθέτοντας ότι “κάνει αναλυτική έρευνα” για την υπόθεση.

Η εταιρεία φέρεται να έχει απολογηθεί στην οικογένεια της κοπέλας, έχοντας δώσει την υπόσχεση ότι θα “αναθεωρήσει και θα βελτιώσει” τα εσωτερικά της συστήματα για να αποφύγει παρόμοια περιστατικά.

Advertisement

Η απολογία δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να κατευνάσει την οργή του κόσμου και των υπαλλήλων της εταιρείας, οι οποίοι μιλούν για μια βαθύτερη κουλτούρα γραφειοκρατίας και έλλειψης ενσυναίσθησης στο εσωτερικό της εταιρείας.

Υπάλληλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι κανείς δεν πρέπει να αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στην υγεία του ή τη δουλειά του.

Σωματεία εργαζομένων ισχυρίζονται ότι η αυστηρή πολιτική της αεροπορικής σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες και τις επιδόσεις αποτρέπει το προσωπικό από το να αναφέρουν ασθένεια φοβούμενοι ότι θα χάσουν τα bonus τους ή ότι θα πέσει η επίδοσή τους. Τις καταγγελίες αυτές ερευνά επίσημα η τοπική Επιθεώρηση Εργασίας (Taoyuan City Labor Inspection Office) και το Υπουργείο Εργασίας.

Advertisement

Οι ειδικοί που ερευνούν τις καταγγελίες δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει κάποια παράβαση αλλά σημειώνουν ότι συγκεκριμένες άδειες, όπως η αναρρωτική, μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις ενός εργαζομένου.

Από το 2013, η εταιρεία έχει κληθεί 7 φορές να πληρώσει πρόστιμο, κυρίως για υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου.

(Με πληροφορίες από BBC, Focus Taiwan, Taipei Times, ICRT, Taoyuan City Labor Inspection Office)

Advertisement