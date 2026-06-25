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Μια στιγμή χαλάρωσης στην παραλία μετατράπηκε σε τραγωδία για έναν 33χρονο τουρίστα στην Γκόα της Ινδίας, όταν ισχυρά κύματα τον παρέσυραν στη θάλασσα μπροστά στα μάτια λουόμενων και περαστικών.

Το θύμα, ο Σάχας Άσπακ Μασάλι από την περιοχή Μπιτζαπούρ της πολιτείας Καρνατάκα, βρισκόταν στην παραλία Μπάγκα της βόρειας Γκόα. Σύμφωνα με τις αρχές, καθόταν πάνω σε βράχο κοντά στην ακτογραμμή όταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν λόγω των μουσώνων προκάλεσαν ισχυρό κυματισμό.

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Goa – A 33-year-old tourist from Bijapur in Karnataka lost his life after drowning in the sea at Baga Beach, the tourist was sitting on a rock near the shoreline when a powerful wave, triggered by the ongoing monsoon, suddenly swept him into the sea. Despite struggling in the… pic.twitter.com/IMoR8x8up9 — NextMinute News (@nextminutenews7) June 25, 2026

Ένα από τα μεγάλα κύματα τον χτύπησε ξαφνικά και τον παρέσυρε στα ορμητικά νερά. Παρά τις προσπάθειές του να παλέψει με τα δυνατά θαλάσσια ρεύματα, δεν κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο. Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θάλασσα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.