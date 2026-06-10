Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η διάνοιξη του τελευταίου τμήματος του τούνελ Zojila στα Ιμαλάια επιτρέπει την ολοκλήρωση ενός μνημειώδους έργου, το οποίο πρόκειται να αναδιαμορφώσει ριζικά τον χάρτη των ασιατικών μεταφορών.

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της οδικής σήραγγας Zojila στα Ιμαλάια

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά και μεγάλης κλίμακας οδικά εγχειρήματα της σύγχρονης εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο υλοποιήθηκε στο αφιλόξενο περιβάλλον της οροσειράς των Ιμαλαΐων, δίνοντας στρατηγικές λύσεις σε μια γεωγραφική ζώνη ζωτικής σημασίας, όπου διασταυρώνονται τα συμφέροντα δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων.

Advertisement

Advertisement

Αυτή η νέα υπόγεια δίοδος, που διαπερνά το ομώνυμο ορεινό πέρασμα, έρχεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στις μετακινήσεις της βόρειας Ινδίας. Εξασφαλίζει πλέον τη σταθερή, δίχως αποκλεισμούς, επικοινωνία με την περιοχή του Λαντάκ, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική δημιουργία μιας εμπορικής και συγκοινωνιακής διόδου προς την Κίνα.

🚨 India is constructing the world's longest single-tube, bi-directional road tunnel at high altitude, Zojila Tunnel, connecting Ladakh with Jammu and Kashmir.



Engineers have completed the final breakthrough of the Zojila Tunnel, finishing excavation of the 13.5-km tunnel being… pic.twitter.com/CDZ7SGh1Fd June 10, 2026

Βρισκόμενη σε υψόμετρο 11.578 ποδιών, η σήραγγα εξασφαλίζει τη διέλευση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τη συνδεσιμότητα υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες μέσω ενός δύσβατου ορεινού περάσματος. Η κατασκευή της, με εκτιμώμενο κόστος 6.800 κρορ ρουπίες (περίπου 750 εκατ. ευρώ), μειώνει τον χρόνο ταξιδιού από το Ganderbal (στο Τζαμού και Κασμίρ) προς το Kargil από περίπου τρεις ώρες σε λίγο περισσότερο από 20 λεπτά.

Στο πλαίσιο ενός εν εξελίξει έργου για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στην περιοχή, κατασκευάζονται 19 σήραγγες συνολικού κόστους 25.000 κρορ ρουπιών. Η σήραγγα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και θα είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα της Ινδίας με συνολικό μήκος 14,15 χλμ.

Μέχρι σήμερα, οι χειμερινές χιονοπτώσεις καθιστούν συχνά αδύνατη τη διέλευση από το ορεινό πέρασμα Zojila, αποκόπτοντας ουσιαστικά την περιοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με το νέο τούνελ που κατασκευάστηκε να δίνει λύσεις στο ζήτημα αυτό.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2020 και στις εργασίες συμμετείχαν πάνω από 3.000 εργαζόμενοι αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες και ακραία υψόμετρα, με δύο διαφορετικά συνεργεία να εργάζονται ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές του βουνού έως τελικά τα δύο εργοτάξια να συνδεθούν κατά την ολοκλήρωση.

Advertisement

The 13.153-km Zojila Tunnel, the world’s longest single-tube bi-directional road tunnel at the highest altitude, and its final breakthrough will be a historic milestone in India’s infrastructure history.



Located in the Zojila region between Baltal (Sonamarg) and Meenamarg (Drass… pic.twitter.com/CUstVp7zj0 — ANI (@ANI) June 7, 2026

Σημειώνεται επίσης πως η νέα σήραγγα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τεσσάρων μεγάλων έργων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το τούνελ Sonamarg μήκους 6,5 χιλιομέτρων. Το σύνολο των παρεμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2028, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο μεταφορών στα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οδικών Υποδομών της Ινδίας, Nitin Gadkari, το έργο αποτελεί «γραμμή ζωής» για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα εξασφαλίσει συνεχή πρόσβαση σε μία περιοχή που για δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα απομόνωσης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Advertisement