Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Ινδία, ένας άντρας στέκεται ακίνητος μέσα σε έναν ναό εδώ και 5 χρόνια ως τάμα στον θεό Σίβα, προκειμένου να λάβει τη θεία φώτιση.

Ο Sadhu Daulat Giri έχει αναλάβει έναν ιερό όρκο διάρκειας 12 ετών να παραμείνει συνεχώς όρθιος, χωρίς να καθίσει ή να ξαπλώσει ποτέ.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι στιγμής, έχει συμπληρώσει 5 χρόνια συνεχούς ορθοστασίας: Δεν κάθεται ούτε τεντώνει τα πόδια του και κοιμάται στηριζόμενος σε μια ειδική ζώνη.

Τα πόδια του έχουν πρηστεί σοβαρά και έχουν μελανιάσει λόγω της κακής κυκλοφορίας του αίματος, και οι εθελοντές του ναού τα περιποιούνται με ειδικές αλοιφές και μασάζ, για να αντέχει τον πόνο

Ωστόσο, ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το κακό που έχει προκαλέσει στην υγεία του, με τους ειδικούς να λένε ότι τα πόδια του του κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό.

In India, a man has been standing in one place for five years as a vow to the god Shiva



He does not sit or stretch his legs and sleeps while supported by a special harness.



His legs have become severely swollen and darkened due to poor blood circulation, and temple volunteers… pic.twitter.com/fc0rIttXJ1 — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

Ο όρκος για την εμφάνιση της δύναμης του Σίβα

Ο Daulat Giri επιζητά με αυτό τον επίπονο τρόπο την πνευματική φώτιση, την ευλογία και μια θεϊκή “έκλαμψη” (glimpse) του θεού Σίβα.

Advertisement

Αυτή η πρακτική ονομάζεται Khada Tapasya (όρθια μετάνοια/άσκηση) και αποτελεί μια αρχαία, ακραία μορφή ασκητισμού στην ινδουιστική παράδοση. Μάλιστα, οι ασκητές που την ακολουθούν είναι γνωστοί ως Khareshwari ή “Όρθιοι Μπάμπα”.

Ο θεός Σίβα (ο Καταστροφέας του Σύμπαντος) είναι μία από τις πιο σημαντικές και πολύπλοκες θεότητες του Ινδουισμού, μαζί με τον Βράχμα (τον Δημιουργό) και τον Βισνού (τον Συντηρητή).

Ο Σίβα καταστρέφει το παλιό, τη φθορά και την ψευδαίσθηση για να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα δημιουργία και την αναγέννηση.

Advertisement

Καθώς επίσης θεωρείται ο «Ύπατος Ασκητής» και προστάτης της Γιόγκα και του διαλογισμού , ο Σίβα αποτελεί το απόλυτο πρότυπο για τους θνητούς ασκητές ο Sadhu Daulat Giri.

Advertisement