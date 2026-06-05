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Ένα πρωτότυπο κίνημα, το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» έχει αποκτήσει απροσδόκητη φήμη στο διαδίκτυο της Ινδίας. Δημιουργός του είναι ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, ο οποίος θέλησε να απαντήσει στον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, όταν ο τελευταίος χαρακτήρισε «κατσαρίδες» και «παράσιτα» τους νέους που κάνουν αντικυβερνητική κριτική.

Τι είναι «Κόμμα των Κατσαρίδων»

Το κόμμα χρησιμοποιεί ως σύμβολο την κατσαρίδα λόγω της ανθεκτικότητάς της, σατιρίζοντας το κόμμα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι που λέγεται Bharatiya Janata Party.

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Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία 22 εκατομμύρια followers.

Με διαταγή της κυβέρνησης, πολλοί λογαριασμοί του Αμπιτζίτ Ντίπκε στα κοινωνικά δίκτυα μπλοκαρίστηκαν στην Ινδία.

Ο Ντίπκε ανακοίνωσε την Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε ως χιούμορ μεταξύ φίλων, όμως μέσα σε λίγες ημέρες απέκτησε τεράστια απήχηση. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να εγγράφονται στις σχετικές διαδικτυακές φόρμες, ενώ το hashtag #MainBhiCockroach, που σημαίνει «Κι εγώ είμαι κατσαρίδα», εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Ο υπουργός, ο Νταρμέντρα Πραντάν, κατηγορείται σφοδρά για την πληθώρα των ανωμαλιών που παρουσιάσθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις εξετάσεις των ινδικών πανεπιστημίων.

«Ένα διευρυνόμενο χάσμα»

Ο κοινωνιολόγος Αβιτζίτ Παθάκ μιλώντας στην DW δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς τι μπορεί να επιτύχει ρεαλιστικά το CJP. Το πιο σημαντικό ερώτημα, όπως υποστήριξε, είναι το τι φανερώνει αυτό το κίνημα για την ινδική κοινωνία.

«Το αν θα επιβιώσει είναι αδύνατον να το προβλέψουμε», δήλωσε ο Παθάκ στην DW. «Αλλά αποκαλύπτει ήδη ένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στους πολίτες και σε ένα κατεστημένο που φαίνεται όλο και πιο απρόθυμο να ακούσει».

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Το κίνημα, πρόσθεσε ο ίδιος, απλώς άγγιξε ανησυχίες που προϋπήρχαν. Ο Παθάκ βλέπει επίσης ένα βαθύτερο μάθημα στη χρήση του χιούμορ από το κίνημα.

«Το χιούμορ δεν είναι ποτέ τόσο αθώο όσο φαίνεται», είπε. «Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, η σάτιρα έχει λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής κριτικής».

Το φαινόμενο αναπτύσσεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στην Ινδία. Το Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Narendra Modi εξακολουθεί να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια μέρους της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το CJP αξιοποιεί τη γλώσσα των memes και των social media για να επικοινωνήσει πολιτικά μηνύματα με τρόπο άμεσο και σατιρικό.

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Η παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα αποδείχθηκε εντυπωσιακή. Σε ορισμένες πλατφόρμες οι λογαριασμοί του κινήματος συγκέντρωσαν περισσότερους ακολούθους από επίσημα πολιτικά κόμματα, ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις περιορισμού ή προσωρινής απενεργοποίησης λογαριασμών έπειτα από νομικές κινήσεις και αιτήματα παρέμβασης.

Παρότι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα ένα τέτοιο σατιρικό εγχείρημα μπορεί να αποκτήσει άμεσα πραγματική πολιτική δύναμη, το φαινόμενο αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: τη μεγάλη ανάγκη των νέων για έκφραση και συμμετοχή. Η επιτυχία του CJP δεν βασίζεται σε κομματικούς μηχανισμούς ή παραδοσιακές οργανώσεις, αλλά στη δύναμη της διαδικτυακής κουλτούρας, της ειρωνείας και της συλλογικής αγανάκτησης.

Για πολλούς νέους χρήστες, η «κατσαρίδα» δεν είναι απλώς ένα αστείο σύμβολο του internet. Αντιπροσωπεύει την αίσθηση ότι, παρά τις δυσκολίες και την κοινωνική πίεση, συνεχίζουν να επιβιώνουν και να διεκδικούν χώρο στη δημόσια συζήτηση.

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