Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας 24χρονος τουρίστας πέφτει από ύψος περίπου 12 μέτρων, όταν ο μηχανισμός ασφαλείας της εναέριας τροχαλίας (zipline) στην οποία συμμετείχε έσπασε ξαφνικά.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου στο Sterling River Resort, στην περιοχή Νταντέλι της Ινδίας. Ο νεαρός είχε μόλις ξεκινήσει τη διαδρομή με το zipline, όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο εξοπλισμός που τον συγκρατούσε υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Advertisement

Advertisement

Τη δραματική πτώση κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο αδελφός του, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο. Το βίντεο, που περιέχει ιδιαίτερα σκληρές εικόνες, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίησή του.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 24χρονος επέζησε. Ωστόσο, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και σοβαρές νευρικές βλάβες. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο του Νταντέλι, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην πόλη Μιράζ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε επιπλέον επεμβάσεις στο πλαίσιο της μακρόχρονης αποκατάστασής του.

Η οικογένεια του τραυματία στρέφεται πλέον κατά της διοίκησης του θερέτρου, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στον εξοπλισμό πριν από τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Παράλληλα, οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η επιχείρηση είχε αρχικά δεσμευτεί να αναλάβει το σύνολο των εξόδων νοσηλείας, όμως στη συνέχεια διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί τους, αφήνοντας την οικογένεια να καλύψει το αυξανόμενο κόστος της θεραπείας.

Ζητώντας την απόδοση ευθυνών, η οικογένεια κάνει λόγο για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και ζητά την αναστολή της άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων περιπέτειας του θερέτρου, καθώς και την ποινική δίωξη των υπευθύνων.