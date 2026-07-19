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Η δράστις νάρκωσε τον 35χρονο σύζυγό της με υπνωτικά χάπια και, με τη συνδρομή του εραστή της και δύο συνεργών, άφησε το ερπετό στο κρεβάτι του.

Το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ήταν η εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας και η είσπραξη ασφαλιστηρίου ζωής αξίας δύο εκατομμυρίων ρουπιών.

Μετά τη νεκροψία που ζήτησε ο πατέρας του θύματος, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων εμπλεκομένων, αξιοποιώντας στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Ένα σχέδιο που παραπέμπει σε αστυνομικό μυθιστόρημα αποκαλύφθηκε στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές της Ινδίας. Μία γυναίκα φέρεται να νάρκωσε τον σύζυγό της με υπνωτικά χάπια και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του εραστή της και δύο ακόμη ανδρών, άφησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι του, ώστε ο θάνατός του να εμφανιστεί ως ατύχημα.

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Τα υπνωτικά χάπια στο γάλα

Ο 35χρονος Ατούλ Πανουάρ και η 30χρονη Νταμίνι είχαν παντρευτεί από έρωτα το 2019, είχαν έναν εξάχρονο γιο και διατηρούσαν μαζί ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Χαστιναπούρ του Μεερούτ.

Το πρωί της Παρασκευής ο Ατούλ βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, με σημάδια από δαγκώματα στα χέρια και στα πόδια. Μέσα στο δωμάτιο εντοπίστηκε ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι κράιτ. Η σύζυγός του υποστήριξε ότι εκείνη και το παιδί είχαν κοιμηθεί έξω λόγω της ζέστης και ότι βρήκε τον άνδρα της αναίσθητο όταν πήγε να του προσφέρει τσάι.

Ο πατέρας του θύματος, όμως, επέμεινε να πραγματοποιηθεί νεκροψία, παρά τις αντιρρήσεις της Νταμίνι. Η έρευνα των τηλεφωνικών επικοινωνιών αποκάλυψε τις συχνές επαφές της με τον 35χρονο Τούσαρ, οδηγό στο σχολείο και φερόμενο εραστή της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα ομολόγησε τελικά τη συμμετοχή της στο σχέδιο.

Το φίδι μέσα στην κουβέρτα

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η Νταμίνι έριξε μεγάλη ποσότητα υπνωτικών χαπιών στο γάλα του συζύγου της. Όταν εκείνος έπεσε σε βαθύ ύπνο, κάλεσε τον Τούσαρ, ο οποίος έφτασε μαζί με δύο άνδρες, τον Σόνου και τον Ουντάι Κουμάρ, που είχαν προμηθευτεί το φίδι.

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Το ερπετό τοποθετήθηκε μέσα στην κουβέρτα του 35χρονου και αφέθηκε να τον δαγκώσει. Στη συνέχεια παρέμεινε στο κρεβάτι, ώστε όλα να παραπέμπουν σε τυχαίο περιστατικό.

Το κίνητρο, κατά την αστυνομία, ήταν διπλό: η εξωσυζυγική σχέση της Νταμίνι και το ασφαλιστήριο ζωής του συζύγου της, αξίας δύο εκατομμυρίων ρουπιών. Οι δύο άνδρες που προμήθευσαν το φίδι φέρονται να είχαν λάβει προκαταβολή 15.000 ρουπιών και να είχαν συμφωνήσει να εισπράξουν από 500.000 ρουπίες μετά την καταβολή της αποζημίωσης.

Είκοσι ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας. Ο Τούσαρ φέρεται να χτύπησε σκόπιμα με αυτοκίνητο τη μοτοσικλέτα του Ατούλ. Εκείνος σώθηκε επειδή φορούσε κράνος, ενώ η σύζυγός του τον απέτρεψε από το να καταγγείλει το περιστατικό. Και οι τέσσερις ύποπτοι έχουν συλληφθεί, ενώ τα κινητά τηλέφωνα και τα υπόλοιπα ευρήματα εξετάζονται από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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Παρόμοιο έγκλημα στην ίδια περιοχή

Τον Απρίλιο του 2025, επίσης στο Μεερούτ, η Ραβίτα και ο εραστής της κατηγορήθηκαν ότι στραγγάλισαν τον 25χρονο σύζυγό της, Αμίτ Κασιάπ. Στη συνέχεια αγόρασαν ένα φίδι, το τοποθέτησαν κάτω από το σώμα του και διέδωσαν ότι ο άνδρας είχε πεθάνει από δάγκωμα. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι πραγματική αιτία θανάτου ήταν ο στραγγαλισμός και το τέχνασμα κατέρρευσε. Το φίδι είχε αγοραστεί για μόλις 1.000 ρουπίες.

Η δολοφονία της Ούθρα με κόμπρα

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Η διασημότερη ανάλογη υπόθεση σημειώθηκε στην Κεράλα το 2020. Ο Σουράτζ Κουμάρ επιχείρησε αρχικά να σκοτώσει τη σύζυγό του Ούθρα αφήνοντας μία οχιά του Ράσελ να τη δαγκώσει. Η γυναίκα επέζησε και νοσηλεύτηκε σχεδόν δύο μήνες.

Ενώ ανάρρωνε στο πατρικό της, ο σύζυγός της προμηθεύτηκε μία κόμπρα και την έριξε πάνω της την ώρα που κοιμόταν. Αυτή τη φορά η 25χρονη πέθανε. Τα τηλεφωνικά δεδομένα, οι αναζητήσεις του κατηγορουμένου για φίδια και η επιστημονική εξέταση των δαγκωμάτων αποκάλυψαν το σχέδιο. Το 2021 καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια και επιπλέον 17 χρόνια φυλάκισης. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την υπόθεση εξαιρετικά σπάνια και διαβολικά οργανωμένη.

Η προειδοποίηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

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Το 2019, στο Ρατζαστάν, μία γυναίκα κατηγορήθηκε ότι, μαζί με τον εραστή της, προμηθεύτηκε φίδι από γητευτή και το άφησε δίπλα στο κρεβάτι της πεθεράς της, Σουμπόντ Ντέβι. Το θύμα πέθανε από δάγκωμα, αλλά οι 124 τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των δύο εραστών την ημέρα του θανάτου οδήγησαν στις συλλήψεις.

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Εξετάζοντας την υπόθεση το 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας αρνήθηκε να αποφυλακίσει έναν από τους κατηγορουμένους και προειδοποίησε ότι η χρησιμοποίηση δηλητηριωδών φιδιών ως όπλων είχε αρχίσει να εμφανίζεται ως νέα εγκληματική πρακτική. Η σχετική δικαστική παρέμβαση αποδείχθηκε προφητική.

Η μέθοδος δεν είναι αποκλειστικά ινδική. Το 1935 στην Καλιφόρνια, ο Ρόμπερτ Τζέιμς έβαλε κροταλίες να δαγκώσουν τη σύζυγό του Μαίρη Μπους για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής της. Επειδή εκείνη δεν πέθανε από το δηλητήριο, τη βύθισε σε νερό και σκηνοθέτησε πνιγμό. Καταδικάστηκε σε θάνατο, σε μία υπόθεση που έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Στην Ινδία εκτιμάται ότι σημειώνονται περίπου 58.000 θάνατοι από δαγκώματα φιδιών ετησίως. Αυτή ακριβώς η συχνότητα κάνει το «ατύχημα» να φαίνεται αρχικά πειστικό. Όμως η ιατροδικαστική εξέταση, τα ψηφιακά ίχνη και οι ασυνήθιστες συνθήκες του δαγκώματος αποδεικνύουν ότι ακόμη και όταν το «όπλο» είναι ζωντανό, το ανθρώπινο σχέδιο αφήνει πίσω του ίχνη.

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