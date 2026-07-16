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Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και σχεδόν εκατό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σήμερα σε συνωστισμό που σημειώθηκε σε ένα δημοφιλές φεστιβάλ αρμάτων στο Πούρι στην ανατολική Ινδία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εκατό τραυματίες σε ινδικό φεστιβάλ αρμάτων

Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον ναό Τζαγκανάτ στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Τζαγκανάτ Ραθ Γιάτρα, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά φεστιβάλ της Ινδίας, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνωστισμό πέρυσι.

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🇮🇳A crowd crush at the annual Rath Yatra chariot festival in Puri, eastern India, left at least one person dead and nearly 100 others hospitalized. The traditional Hindu celebration draws over one million worshippers annually. pic.twitter.com/oM06qFaJCd — Global Brief (@globalbrief_now) July 16, 2026

Ένα άτομο πέθανε από καρδιακή προσβολή, δήλωσε ο Σουμέντρα Πριγαντάρσι, αστυνομικός στο φεστιβάλ. Ο Ουμασανκάρ Ντας, αξιωματικός της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι σχεδόν 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού είπαν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν.

Η αστυνομία του κρατιδίου Οντίσα δήλωσε στο X ότι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες και οξυγόνο σε συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.

Συνωστισμοί μεταξύ πλήθους είναι συχνές σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας συχνά παραβλέπονται.

Ένα ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές άφησε πίσω τουλάχιστον 39 νεκρούς τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ