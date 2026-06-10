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Οι ακραίοι καύσωνες εξελίσσονται σε μία από τις σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι πραγματικοί θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη είναι πολύ περισσότεροι από όσους καταγράφονται επίσημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ινδία, όπου οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τους 48°C, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική έρευνα, μία ημέρα ακραίας ζέστης στην Ινδία μπορεί να συνδέεται με περίπου 3.400 επιπλέον θανάτους, ενώ ένα πενθήμερο κύμα καύσωνα ενδέχεται να προκαλεί σχεδόν 30.000 θανάτους σε εθνικό επίπεδο. Οι επίσημες στατιστικές, που αναφέρουν μερικές εκατοντάδες έως περίπου 1.500 θανάτους ετησίως, φαίνεται να υποεκτιμούν σημαντικά το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, κυρίως λόγω ελλιπούς καταγραφής και αδυναμίας αποτύπωσης των έμμεσων επιπτώσεων της ζέστης στην υγεία.

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Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από διαφορετικές περιοχές της Ινδίας και προσπάθησε να αποτυπώσει το συνολικό ανθρώπινο κόστος των καυσώνων, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο τους θανάτους από θερμοπληξία αλλά και εκείνους που σχετίζονται με την επιδείνωση χρόνιων νοσημάτων. Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις εντοπίζονται σε φτωχότερες και πυκνοκατοικημένες πολιτείες, όπου η πρόσβαση σε κλιματισμό, υγειονομική περίθαλψη και προστασία από τις ακραίες θερμοκρασίες είναι περιορισμένη.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται καλύτερα μέτρα προστασίας, όπως αποτελεσματικά σχέδια αντιμετώπισης καύσωνα, ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τις ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, αναδεικνύονται έντονες κοινωνικές ανισότητες, καθώς οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους για προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Παράλληλα, η περίοδος των μουσώνων έχει ξεκινήσει επίσημα σε αρκετές περιοχές της Ασίας, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και ιδιαίτερα στη γεωργία. Το φαινόμενο προκαλείται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ασιατικής ηπειρωτικής μάζας και του Ινδικού Ωκεανού, η οποία δημιουργεί αέριες μάζες γεμάτες υγρασία που κινούνται προς την ενδοχώρα και οδηγούν σε ισχυρές βροχές.

Στην Ινδία, η περίοδος των μουσώνων ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου στην περιοχή της Κεράλα, με πολύ μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένες προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ η εξέλιξή της είναι κρίσιμη για αγρότες που καλλιεργούν προϊόντα όπως ρύζι και βαμβάκι. Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στην Ταϊλάνδη, όπου έχουν ήδη σημειωθεί ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης και ισχυροί άνεμοι, αν και οι συνολικές βροχές της φετινής περιόδου αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τον μέσο όρο λόγω της επίδρασης του φαινομένου Ελ Νίνιο.





